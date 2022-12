'De dentro pa fuera': la voz de las mujeres de Las Palmeras

La poeta Alejandra Vanessa está llevando a cabo un taller dedicado a la mujer en el barrio de las Palmeras, cuyo propósito es “ romper los estereotipos vinculados a esta zona y conocer su día a día, su convivencia, sus inquietudes”. El taller De dentro pa fuera está vinculado al proyecto universitario IN-HABIT. “El taller De dentro pa’ fuera nace vinculado al proyecto universitario IN-HABIT (salud y bienestar inclusivo en ciudades pequeñas y medianas). Nuestro propósito es dar voz a las mujeres del barrio de Las Palmeras en Córdoba, romper los estereotipos vinculados a esta zona y conocer su día a día, su convivencia, sus inquietudes, etcétera. Con el trabajo que resolvamos en estos meses, el alumnado de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba llevará al escenario una representación que tendrá lugar durante el mes de mayo”, ha asegurado la dinamizadora cordobesa. “Trabajo con un grupo muy diverso. La más joven es Lucía, con apenas 18 años, y de ahí en adelante hasta superados los sesenta. La mayoría son amas de casa y todas ellas mujeres muy implicadas en el cuidado de la comunidad”, ha añadido.

“El taller es una mescolanza artística: poesía, teatro, ilustración, música… y con todas estas artes contamos cosas, las cosas que pasan en mi barrio, como diría Gloria Fuertes. Reflexionamos sobre aspectos del presente que les gustaría cambiar del barrio. Con nostalgia me relatan la vida en el barrio cuando llegaron a él (algunas ya nacieron aquí): ”de puertas abiertas y vecindad“, y de cómo el descuido con acciones erróneas por parte de los organismos públicos ha deteriorado el barrio y, por ende, su imagen desde fuera.

Respecto a las sensaciones con las que intenta llevar a cabo el taller, Alejandra Vanessa lo tiene claro: “Exactamente las mismas que me transmiten ellas a mí: cercanía, familia, amor y humor. En el grupo me siento una más. Todas compartimos las emociones del día, de la semana y, como no, de la vida”.

Como coordinadora del taller, Alejandra Vanessa dedica algunas palabras a su labor: “mi papel dentro del mismo es de guía y recopiladora. Yo también era una gran desconocedora del barrio, por qué no admitirlo. Tampoco es que tuviera prejuicios sobre el mismo, más bien indiferencia, para lo bueno y lo malo, soy sincera. Mi papel fuera del taller es conocerlo y reconocerlo para responder a quien me pregunta, entre la sorpresa y el susto, a Las Palmeras, sí a Palmeras, tengo unas alumnas maravillosas que me prometen tuppers de mejillones rellenos”. Además, el taller ha tenido la oportunidad de contar con distintas visitas especiales. La cantautora Sara Banda y las poetas Sara Toro y Ana Ramos.

“El proyecto IN-HABIT en Córdoba tiene en cuenta las dimensiones del bienestar y la inclusión que van de la mano de la transformación urbana de los espacios reales y virtuales”, asegura la Universidad de Córdoba. “Por eso, además de la UCO, participan también en el proyecto el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos Unión y Esperanza de Las Palmeras. Entre los objetivos prioritarios del proyecto en Las Palmeras están incrementar la salud y el bienestar de los habitantes de este barrio mediante el desarrollo de áreas verdes, sostenibles y creativas dentro de los espacios públicos, así como explorar diferentes soluciones visionarias e integradoras para que se acerquen la cultura y el patrimonio al barrio y viceversa”.