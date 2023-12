Los ocho planes navideños en Córdoba que no debes perderte

Las exposiciones de la Universidad de Córdoba

Es importante que las instituciones no solo apuesten por eventos típicos en estas fechas sino que haya actividades alternativas para todo tipo de público. En este caso, la Universidad de Córdoba ha puesto en marcha una serie de exposiciones que se reparten en la Sala Vimcorsa -abierta hasta el 24 de febrero-, Diputación de Córdoba -disponible hasta el 12 de febrero- o en la sede de UCOCultura en la Plaza de la Corredera -podrá visitarte hasta el 28 de enero- donde lucen muestras vinculadas al Premio Bienal Internacional de Fotografía Pilar Citoler. De hecho, el objetivo de la institución universitaria es que la sociedad cordobesa viva “una Navidad con arte”, por lo que es una opción a tener en cuenta y donde CORDÓPOLIS ya informó en días anteriores con una información más detallada.

Mercados navideños

Dos de los emplazamientos más visitado por los cordobeses durante todo el mes de diciembre y que se incrementa en los primeros días de enero, antes de que los Reyes Magos hagan su particular parada en la capital califal. Y es que, por un lado, el Paseo de la Victoria ha vuelto a contar con su tradicional carpa navideña realizada por la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba, aunque no ha sido la única, ya que la Plaza de las Tendillas también ha contado con su particular mercadillo navideño, adornado con varias atracciones para los más pequeños. Asimismo, estas actividades seguirán activas hasta el próximo 7 de enero.

Cenicienta, Tributo Musical

Ya es costumbre este tipo de espectáculos, pero por ser normal no quita el interés que despierta tanto en los más pequeños como en los adultos, siendo un evento apto para todos. Y es que el Teatro El Brillante -ubicado en Carretera de las Ermitas sin número- acogerá el próximo 30 de diciembre a partir de las 18:00 el Cenicienta, Tributo Musical. Esta actividad es una buena manera de cerrar el 2023 junto a la familia, ya que las entradas ya están a la venta por un valor desde solo 15 euros.

Alumbrado navideño

Una de las actividades más típicas en Córdoba, pero a pesar de todo sigue siendo una de las más atractivas, más aún durante los últimos años gracias a los cambios, sobre todo en la calle Cruz Conde donde, desde el pasado 1 de diciembre, se iluminan más de un millón y medio de puntos de luz con tecnología led de bajo consumo que ha instalado la empresa Ximénez Group de Puente Genil. Aun así, no es solo esto, ya que, además, este evento ha tomado el protagonismo que necesitaba gracias a un espectáculo de luz y sonido que cuenta con cinco pases diarios que empiezan a las 19:00 y con un margen de tiempo de media hora entre cada uno. Estará disponible hasta el 6 de enero de 2024.

Cartero Real

La ilusión de los pequeños es motivo de alegría tanto para los mayores y es por eso que tendrán la oportunidad de entregar las cartas donde apuntan sus deseos para el próximo 6 de enero a los Reyes Magos. Los carteros reales estarán por diferentes ubicaciones dentro de la capital cordobesa, aunque hay dos que ya han confirmado la asistencia de Sus Majestades, como es el caso de la Fundación Cajasol que tendrá este servicio disponible desde el 26 de diciembre hasta el 5 de enero, mientras que, en el apartado deportivo, el Córdoba CF abre las puertas a El Arcángel durante la jornada matinal del 5 de enero para que los Reyes Magos recojan los escritos de los niños.

Concierto de Año Nuevo

Una auténtica fiesta para comenzar el año en el Gran Teatro. La instalación por excelencia en Córdoba acogerá tanto el 1 como el 2 de enero desde las 20:00 el Concierto de Año Nuevo con Pacho Flores y el regreso de Manuel Hernández-Silva, quien fuese director titular de la Orquesta de Córdoba. Las entradas ya están disponibles, aunque su disponibilidad no brilla por su protagonismo, ya que gran parte de los billetes ya están vendidos. Aun así y para los interesados, el precio ronda desde los 4,5 hasta los 17 euros.

Bambi, príncipe de los bosques

El 4 de enero, el Gran Teatro abrirá nuevamente sus puertas para un espectáculo para toda la familia. El evento, inspirado en Bambi, la novela de Félix Saltén, aborda el tema de la vida y la búsqueda de la identidad desde las emociones que muestran los animales de esta historia, en su visión particular, sobre el ser humano. Este objetivo llevará a Bambi de sorpresa en sorpresa, por lo que sigue siendo un evento más que apto para todo tipo de público. La sesión comenzará a las 19:00 y el precio de las entradas va desde los 6 hasta los 15 euros.

Cabalgata de Reyes Magos

El final de la Navidad en tan solo un evento. Y es que la Cabalgata de Reyes Magos es la víspera al término de las fiestas navideñas y será, nuevamente, un reclamo para los más pequeños. Este año, dicho espectáculo contará con 14 carrozas, tres bandas de música, un grupo de baúles y la guardia real de cada uno de los reyes magos. Además, colaborarán el Hospital Reina Sofía, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el cuerpo de Bomberos y los carteros de Correos. Asimismo y como se ha hecho público en los últimos días, Macarena Gómez será el rey Gaspar en un recorrido que terminará en Ollerías, mientras que Sus Majestades llegarán a la iglesia de El Rescatado en caballo, para el deleite de los más pequeños.