El número de suicidios en Córdoba aumenta un 65% en los últimos cuatro años

El número de suicidios registrados en la provincia de Córdoba ha aumentado un 65% en los últimos cuatro años, en los que se ha pasado de la cifra más baja registrada, los 58 que hubo en 2018, a la más alta desde que hay estadísticas, los 96 que hubo en 2021, según refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de 2021 marca el máximo de suicidios registrados en Córdoba por segundo año consecutivo, ya que el año 2020, con 87 muertes por autólisis, ya era el peor registro estadístico recogido por el INE. El anterior pico, también de 87 decesos, estaba hasta ahora en el año 2005, seguido de los 84 que hubo justo hace una década, en 2012.

El número de muertes de 2021 fue especialmente alto entre los hombres, con 78 de las 96 muertes por suicidio registradas, el 81%. No obstante, el perfil habitual del suicida en Córdoba es el de un hombre. En los últimos cinco años, las muertes por suicidio anuales de mujeres no llega a la veintena, mientras que, en el caso de los cordobeses, supera el medio centenar practicamente año tras año

2021 fue estadísticamente el peor en el registro de muertes por suicidio, con una media de ocho episodios de autólisis al mes. Por contra, el número de suicidios en la provincia de Córdoba alcanzó su tasa más baja de los últimos años en el 2018. Antes de ese año, la cifra más baja registrada eran los 61 del año 2001.

La estadística, hasta ahora, detectaba que en la provincia de Córdoba el número de casos no tenía tanto que ver con los picos de crisis económicas, como en el resto de España. De hecho, el mayor repunte se produjo justo antes del estallido de la crisis inmobiliaria en el año 2008, como representa el gráfico.

Sin embargo, las dos subidas experimentadas en 2020 y 2021, dos años marcados por la pandemia y la incertidumbre, sí que han sido estadísticamente muy significativas. En el año 2020 creció un 23,5% respecto al año anterior, mientras que en 2021, el aumento interanual fue de un 14%.

A nivel nacional, el suicidio se mantuvo el año pasado como la primera causa de muerte externa, con 4.003 fallecimientos, un 1,6% más que en 2020. De ellos, 2.982 fueron hombres. La tendencia se mantiene en el primer semestre de este año: casi tres de cada cuatro suicidios fueron de hombres (1.481 de 2.015).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!