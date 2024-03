Los nuevos horarios del Avant a Sevilla provocan un cisma en la plataforma de usuarios

A partir del 18 de marzo, el tren Avant entre Córdoba y Sevilla adelantará su salida 30 minutos para hacerlo a las 6:20 y llegar a la capital hispalense a las 7:16, un horario que han provocado un cisma en la plataforma de usuarios que trabajó por mejorar el servicio. Aunque en todo el procedimiento ha reinado el diálogo entre Renfe y esta plataforma, el problema ha surgido tras una decisión unilateral que ha sido tomada por algunos de los portavoces, movidos, confirman varias fuentes, “por sus propio intereses”.

La creación de esta plataforma surgió con el convencimiento de conseguir mejoras técnicas en estos trenes, ya que algunos tienen fallos del aire acondicionado, así como para evitar los retrasos que se suelen producir. Uno a uno, los usuarios se fueron sumando a un grupo de WhatsApp con casi 300 usuarios, entre empleados que entran a trabajar a las 8:00 y otros que lo hacen a las 9:00. Para todos ellos, Renfe ofrece actualmente dos horarios de trenes Avant: a las 6:50 y a las 8:14, por lo que la cuestión vital de las conversaciones era adelantar este último tren.

Según ha podido conocer este periódico, la plataforma está representada por hasta seis personas, quienes acudieron a una reunión con el directivo de Renfe, Francisco Arteaga, y los subdelegados de Gobierno de Córdoba y Málaga, Ana López y Javier Salas. En dicho encuentro, Arteaga les trasladó el nuevo cambio de horario que se podría plantear. Tras ello, los seis representantes sometieron a votación que dicha opción se trasladara a la plataforma para que la decisión final de la asociación fuera el sentir mayoritario de los usuarios.

Cuatro de los seis representantes votaron que había que hacerlo, mientras que otros dos rechazaron la idea de que el resto de usuarios participara. Aprobada por mayoría, la opción de Renfe fue votada en ese grupo de WhatsApp: el 42% no quería que se adelantara el tren de las 6:50, el 31% sí lo deseaba y el 23% optaba por que el tren de las 8:14 saliera antes. Pocas horas después de la reunión, varios representantes de la plataforma comunicaron a Renfe y a las subdelegaciones de Gobierno que la plataforma había dado el visto bueno a la alternativa planteada, en contra de los resultados de las votaciones. Esta comunicación se realizó vía email, según han confirmado a este periódico fuentes de la Subdelegación de Gobierno.

Cuando Renfe comunicó públicamente los cambios, numerosos usuarios no daban crédito a la noticia dado que no respondía al sentir mayoritario de la votación que se había realizado. La indignación fue tal que uno de ellos inició una recogida de firmas que ya acumula casi 500 rúbricas. En ella piden mantener el horario del tren de las 6:50 y duplicar el número de vagones debido a la demanda, y recuperar el tren de las 7:55, que fue sustituido por las líneas de las 8:14 y las 8:21.

Fuentes consultadas piden retomar de nuevo el diálogo para responder a las demandas de la mayoría de usuarios, que aseguran que el nuevo horario les supone, además, problemas de conciliación familiar.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!