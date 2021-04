La nueva revolución ferroviaria que llega a Córdoba por la antigua vía a Bobadilla

Desde 2006, por la histórica línea de tren entre Córdoba y Bobadilla apenas circulan pasajeros. Hasta entonces, los viajeros hacia la Costa del Sol podían optar por el ferrocarril, que paraba (y daba servicio) en Montilla y Aguilar de la Frontera, por ejemplo. Muchos años atrás, esa línea era operada por la compañía Andaluces (que quebró en 1936 y fue nacionalizada) y paraba en todos los municipios por los que circulaba. Pero hace 15 años se puso en servicio el AVE a Málaga y la histórica Córdoba-Bobadilla quedó relegada a un tren de pasajeros a Algeciras y a algún convoy de pasajeros.

15 años después, la línea se enfrenta a una revolución. El Gobierno quiere potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril por muchas razones, pero especialmente por que es menos contaminante y, a la larga, más barato y hace la economía más competitiva. También, sostienen desde el Ejecutivo, es un transporte más seguro y con una enorme potencialidad de crecimiento.

Córdoba ocupa un papel clave en el futuro de la logística por tren. La ciudad es el gran nudo de entrada de todas las líneas de tren a Andalucía. Y Algeciras es ya el puerto de mercancías más importante del sur de Europa. Por la ciudad ya circulan trenes de mercancías, pero aún son muy pocos. El estudio del Gobierno señala que hay capacidad para muchísimo más transporte en un sector que podría acabar generando mucho empleo. Pero antes, mucho antes de que eso ocurra, hay que hacer obras. El ministro de Fomento José Luis Ábalos ya anunciado una primera inversión de 100 millones de euros en el corredor entre Algeciras y Zaragoza que pasa por Córdoba.

Según ha informado ADIF a preguntas de este periódico, el tramo que menos inversión necesita es precisamente el Córdoba-Bobadilla, donde ya se están haciendo algunas actuaciones. La Córdoba-Bobadilla es una línea de 123,1 kilómetros de vía única electrificada dotada de control circulación CTC, el sistema más moderno implantado en la red de ancho convencional, señalan desde ADIF. De esta longitud, unos 85 kilómetros aproximadamente discurren por la provincia de Córdoba.

"La línea no presenta inconvenientes en cuanto a gálibos u obras complementarias necesarias para la creación de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, a diferencia de otros tramos entre Córdoba y Despeñaperros (Jaén), donde habrá que hacer una serie de adaptaciones de los túneles para hacerlos compatibles con los trenes plataforma sobre los que irían los semirremolques de los camiones", señalan desde ADIF. El proyecto de la autopista ferroviaria prevé precisamente eso, que los camiones puedan subir sus semiremolques al tren. Esos son los semiremolques que también viajaban a bordo de enormes buques mercantes que descargan o cargan precisamente en Algeciras.

Ahora mismo, ADIF trabaja en la mejora del drenaje en la estación de Aguilar de la Frontera entre los puntos kilométricos 56/079 y 56/522. El contrato ha sido adjudicado a DSV Empresa Constructora Ferroviaria por un importe de 407.728,07 euros y un plazo de ejecución de 5 meses. Además, se prepara una renovación de las vías al paso por la estación. Este contrato cuenta con un presupuesto de licitación de 1.251.947,76 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 11 meses y 15 días. Se encuentra en fase de contratación, pendiente de adjudicación, señalan desde ADIF.

Es decir, de esos 100 millones de euros, el grueso de la inversión irá a Despeñaperros y al tramo entre Bobadilla y Algeciras, aún pendiente de electrificar. Pero es un dinero necesario para que Córdoba pueda acabar convirtiéndose en un gran nudo logístico.

La ruta ferroviaria tiene 1.074 kilómetros de longitud (unos 100 más que la carretera). El ancho de vía es ibérico, todo el trayecto se encuentra electrificado a excepción del tramo Bobadilla‐Algeciras, donde ya se está trabajando.

La longitud máxima de los trenes es de 550 metros, "aunque trabajamos para lograr longitudes de 750", detallan desde ADIF. El objetivo pasa por poder transportar semirremolques P420, los homolgados para mover las mercancías que viajan en barco.

El puerto de Bahía de Algeciras ha seguido creciendo y las previsiones hasta 2025 suponen un crecimiento del 75% con respecto a 2020 en cuanto a su tráfico. Este es el tráfico que la autopista ferroviaria aspira a captar, ya que se trataría de transferir la mercancía de los barcos a los trenes directamente.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!