Del millón al medio millón: Córdoba ha perdido durante la pandemia a la mitad de sus turistas

En 2019, la ciudad de Córdoba rozó la histórica cifra del millón de turistas. En 2018 la superó. Junto a la provincia, el turismo cordobés rozaba los 1,4 millones de visitantes al año. La pandemia ha borrado prácticamente la mitad y 2021 se ha cerrado con un total de 520.380 visitantes en Córdoba capital y 704.755 sumando a los que también se alojaron en la provincia, según el análisis comparativo elaborado por la consultora local Aditur. Los datos se corresponden a la suma de los establecimientos hoteleros, apartamentos, casas rurales y camping. Están excluidos, ya que no están disponibles, los de las viviendas turísticas en alquiler.

De esta manera, el turismo cordobés se ha reducido a la mitad tras la pandemia, especialmente, aunque no solo, a causa de la caída en la llegada de visitantes extranjeros, según se detalla en este informe. Además, el documento detalla que el turismo rural ha funcionado mejor que el de ciudad y que la provincia ha ido ganando cuota, aunque poco, a la capital. También se ha experimentado un incremento de las pernoctaciones por turistas, que por vez primera en décadas se aproxima a las dos noches por visitante.

Así, los datos señalan que el turismo cordobés es un 49% menor en la capital que en 2019 (cuando se rozó el millón de turistas). En la provincia, la diferencia entre 2019 y 2021 se reduce a un 38%, según el informe de Aditur. En total, en la capital se alojaron 520.000 turistas, por los 197.074 que lo hicieron en la provincia. Eso sí, de media, el turista pasó en Córdoba capital 1,74 noches. En la capital durmió una media de 2,19 noches. Es decir, las pernoctaciones son mayores en los hoteles, apartamentos y campings de la provincia que de la capital.

Actualmente, el 72% de los turistas que llegan a Córdoba se hospedan en la capital. El 28% optan por la provincia. El 88% de los extranjeros duermen en la ciudad y solo el 12% se marcha a la provincia. En cambio, el 67% de los turistas nacionales buscan los hoteles de la capital, frente al 33% de la provincia, otra diferencia significativa.

El turismo en Córdoba se ha hecho más pequeño por la pandemia. La movilidad se ha limitado y no ha llegado de manera masiva el turismo extranjero. De hecho, en 2021 se alojaron en Córdoba un 70% menos de extranjeros que en 2019. La caída de turistas nacionales también es notable, aunque mucho menos, y se queda en el 32%, según el análisis.

Los alojamientos que más han notado la caída han sido los hoteles. En cambio, los que mejor han aguantado han sido las casas rurales, con un descenso de tan solo el 28%, según los datos de este informe.

