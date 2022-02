El turismo rural en Córdoba: las pernoctaciones de viajeros nacionales, en datos prepandemia

El auge del turismo rural no fue un espejismo causado por el primer estado de alarma en Córdoba. Los últimos datos publicados por la Encuesta de Coyuntura Extrahotelera distribuidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que los alojamientos rurales lograron en 2021 prácticamente el mismo número de pernoctaciones que en 2019 por parte de los turistas nacionales.

Y este dato no lo ofrece ahora mismo ningún otro tipo de alojamiento en la provincia, lo que evidencia el atractivo que tienen los hoteles y apartamentos rurales. Además, para ponerlo en contexto hay que tener en cuenta que en 2021 prácticamente no ha habido turismo internacional y que el número de establecimientos rurales de Córdoba es hoy menor que antes de la pandemia del coronavirus.

Es decir, que con menos capacidad de alojamiento y con un número menor de turistas nacionales que en 2019, se ha conseguido empatar en pernoctaciones. Los datos son los siguientes: el número total de pernoctaciones por parte de viajeros nacionales en 2021 fue de 79.534, mientras que en 2019 fue de 79.552.

Si se cuenta al turismo extranjero, los datos siguen lejos de los que había antes de la pandemia. Así, en 2019 fueron 47.898 pernoctaciones rurales por parte de viajeros no españoles, mientras que en 2021 han sido 11.400. En número de viajeros absolutos también se sigue por debajo: entre enero y diciembre del año pasado hubo 34.547 turistas rurales alojados en la provincia, mientras que en 2019 fueron 48.110.

A estos números se puede sumar los 29.906 viajeros registrados en los 6 campings que hay en la provincia, dado que ninguno de ellos está en Córdoba capital, lo que daría como resultado un total de 64.453 turistas que han optado por el mundo rural de Córdoba en 2021. Es decir, el 61% de los viajeros que optaron por alojamientos extrahoteleros de Córdoba se decidieron por hospedaje rural.

¿Y si se compara con 2020? Pues el aumento fue de un 37% en el número de viajeros y de un 17,7% en el número de pernoctaciones. Un crecimiento moderado que demuestra que el medio rural de Córdoba comenzó a ser atractivo en el primer año de la pandemia.

Y hay margen de mejora: la provincia de Córdoba terminó 2021 con 197 alojamientos rurales. Son nueve menos que en 2020 y 53 menos que en 2019. A pesar de tener mas 500 plazas menos, los alojamientos rurales hoy emplean a 311 personas y no están lejos del empleo prepandemia. En cuanto a los campings, tras el cierre del que había en la capital en 2020, la provincia cuenta 6 campings.

Y esos no son todos los alojamientos rurales, ya que el INE no ofrece datos de viviendas turísticas rurales (VTAR), lo que prácticamente triplicaría la oferta de hospedaje del medio rural cordobés. En esta ámbito, según los datos ofrecidos a principios de 2021 por el Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba (CAPT), Córdoba cuenta con una oferta de alojamientos en casas rurales y viviendas turísticas rurales que alcanza ya la cifra de 700 puntos.

