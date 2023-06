La Mezquita de Córdoba, incluida por Google en su 'visita' con Vista Inmersiva

La Mezquita-Catedral de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ya se puede ver a través de la Vista Inmersiva de Google Maps, que acaba de ampliar esta opción de experiencia a nuevos lugares emblemáticos de España, Europa y el resto del mundo.

La Vista Inmersiva de Google Maps, que opera con inteligencia artificial, ofrece al usuario explorar a través de internet distintas ciudades y puntos de interés turístico. La plataforma de mapas ha añadido desde este jueves 15 de junio más de 500 nuevos lugares que se pueden 'visitar' a través de esta tecnología y, entre ellos, ha incluido la Mezquita-Catedral de Córdoba, como adelantaban este miércoles medios como Hipertextual.

Entre los nuevos lugares de España que se integran en la Vista Inmersiva de Google Maps desde ahora, además del monumento cordobés, también se pueden ver la Sagrada Familia de Barcelona, la Plaza Mayor de Madrid, el Museo del Prado o los campos de fútbol Santiago Bernábeu en Madrid o Camp Nou en Barcelona.

Para ver la Mezquita de Córdoba u otro lugar emblemático a través de esta opción, el usuario debe buscar en Google Maps y, junto a datos de interés del lugar, aparecerá una imagen en movimiento del lugar en concreto. Puede 'sobrevolarse' el monumento tocando el vídeo y desplazarse a través de la pantalla.

