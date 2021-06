Una marcha por la educación pública y contra el cierre del CEIP Lucano

Las Marchas de la Dignidad de Córdoba han protagonizado en la tarde de este jueves una protesta en defensa de la Educación Pública desde el CEIP Lucano, centro que no abrirá sus puertas el próximo curso. Con este movimiento han denunciado la privatización y concertación de distintos centros públicos, de un servicio “ fundamental para conseguir una sociedad mejor, más igualitaria y socialmente justa.

Además, otro de los motivos de la protesta ha sido la dejación de las funciones que les compete, demostrable con la falta de recursos e inversión y cierre de clases en la red pública, según han explicado en un comunicado. Desde la plataforma han señalado que los centros concertados, en manos de empresas privadas, son dependientes de la Iglesia haciendo “de la educación un negocio recibiendo financiación por parte de la administración, y que -sin embargo- no es accesible a todas las personas”.

Los manifestantes han explicado que la barriada en la que han llevado a cabo la marcha, la Fuensanta, “ha soportado durante los últimos cursos la eliminación de líneas educativas en centros públicos, mientras que las de la enseñanza privada-concertada del cole de al lado no hacían otra cosa que mantener sus clases o incluso aumentarlas”. denominado como esenciales los servicios públicos por la “importancia fundamental para conseguir una sociedad mejor, más igualitaria y socialmente justa”.

En el mes de febrero, las delegaciones territoriales comunicaron a los centros educativos las unidades que les corresponden a cada uno, lo que produjo un malestar en la comunidad educativa. Ante esto, han expresado que “la supresión de unidades que anuncian en la red pública no se revierte a no ser que se proteste y se pelee por ellas”. Durante el próximo curso dos centros de la provincia no abrirán, uno de ellos el CEIP Lucano.

Por último, han nombrado como ejemplos de falta de interés en la educación pública “la falta de recursos para el alumnado con NEAE o la falta de inversión en infraestructura en los centros educativos o en la climatización de los mismos”.E