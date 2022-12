Intervención detecta que una técnica de Urbanismo encargó el proyecto de San Eulogio a un familiar

La Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba ha detectado varios conflictos de intereses en la tramitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación del estadio de fútbol San Eulogio.

Entre las cuestiones sobre las que ha levantado reparo el organismo fiscalizador, está un posible conflicto de intereses por el hecho de que la redactora del proyecto (contratada de forma externa) y una de los responsables del contrato que tramitó la Gerencia de Urbanismo son familiares “de segundo grado”.

Este hecho llevó a que el presidente de la Gerencia, Salvador Fuentes, nombrara a otro técnico como responsable, si bien el cambio se realizó “una vez adjudicado el contrato”.

Además, Intervención señala en su informe que no ha quedado justificado el motivo por el que, “existiendo una encomienda de gestión” por parte del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) a Urbanismo para redactar este proyecto, “éste ha sido licitado mediante un contrato de servicios a personal externo”.

Dice el órgano fiscalizador que “precisamente lo que justificaba la encomienda” es que la Gerencia de Urbanismo “tenía medios personales para ello y no necesitaba por tanto acudir a contrataciones externas”. Además, también se ha detectado que el decreto por el que presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, inicia el expediente de contratación para la redacción del proyecto es “anterior a la aceptación por la GMU” de la encomienda.

“Sin existir acuerdo expreso de aceptación de la encomienda, se tramitó un expediente de contratación para la redacción del proyecto de la reforma de unas instalaciones (campo de fútbol adscrito al IMDECO) sin que GMU contara con un acto administrativo que lo respaldase”, señala Intervención en su informe, que aclara que “con o sin encomienda de gestión, el citado contrato nunca debió ser tramitado”.

A pesar de estas cuestiones, Intervención ha fiscalizado el proyecto con “conformidad con observaciones”, de ahí que las obras sigan adelante. De hecho, este mismo martes, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, y el presidente del IMDECO, Manuel Torrejimeno, visitaron el estadio e informaron de los plazos que esperan para el proyecto.

La adjudicación, acordada el pasado 17 de marzo, mediante el procedimiento de contrato menor, recayó en Lourdes Chacón Guerrero, con un presupuesto de 12.118,15 euros con impuestos incluidos. El contrato adjudicado incluye la redacción del estudio de seguridad y salud, así como la del estudio de gestión de residuos que deberán acompañar al citado proyecto. La inversión máxima prevista para la ejecución de las obras en el estadio de San Eulogio es de 800.000 euros.

La redacción del proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación de San Eulogio contaba con un plazo límite de tres meses para su presentación ante Urbanismo.

Hace décadas, San Eulogio era el estadio en el que jugaba el Córdoba Club de Fútbol. Este espacio de arquitectura modernista es el recinto deportivo más antiguo de la ciudad. Pasó a manos municipales en julio de 2020 Dependía de Cajasur y tras un tortuoso proceso en el que dependió de varios privados, fue cedido al Ayuntamiento de Córdoba, que cuenta con un proyecto sobre lo que quiere hacer en este espacio del Sector Sur.

La idea es convertir San Eulogio en un estadio multidisciplinar, según la propuesta que ha dibujado el servicio de proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Pero no solo. Habrá una parte reservada para aparcamientos bajo rasante (al menos unos 60) y otro espacio comunitario que dará servicio a los vecinos y que está aún por definir.

El espacio deportivo ocuparía unos 8.300 metros cuadrados de superficie, el 65,1% del total de la parcela. El resto se repartiría entre el aparcamiento y el espacio comunitario.

