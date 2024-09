Inspección de Trabajo falla contra los comercios de Córdoba denunciados por exceder la temperatura máxima para trabajar

La Inspección de Trabajo ha dado la razón al Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba en las 50 denuncias que ha presentado este verano por vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) en materia de temperaturas en comercios y establecimientos de hostelería de la capital y la provincia.

La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, recordó que “la temperatura máxima permitida para trabajos en interior es de 27º C, pero hemos tenido constancia de empresas en las que se ha llegado a los 40º y de personas que han llegado a sufrir desmayos por culpa del calor”.

Merino apuntó que “algunas de estas empresas ya habían sido denunciadas por el sindicato el año pasado, incluso apercibidas y multadas por la Inspección de Trabajo. Pero, sin embargo, no han adoptado las medidas necesarias para solventar los problemas de temperatura en sus establecimientos”. CCOO considera que, en estos casos, “la Inspección de Trabajo debería ser más contundente y no solo multar y apercibir a la empresa, sino que debería poder clausurar los establecimientos que no cumplan con la LPRL hasta que adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de eficiencia energética y de temperaturas extremas”.

En este sentido, la representante sindical destacó que, “en contra de lo que se pueda pensar, son los pequeños comercios y establecimientos los que más cumplen, mientras que las grandes cadenas y marcas tienden a poner soluciones provisionales, como el uso de los denominados ‘pingüinos’”. Además, en el caso de los comercios, “hay empresas que tratan que en la zona de venta al público la temperatura sea adecuada, pero en las trastiendas, almacenes o cocinas, la ley no se cumple. En las cocinas, la situación es tremenda. Nos han llegado a comunicar un caso en el que se superaron los 50º”, subraya Merino.

En el sector de comercio, CCOO pone el acento en los centros comerciales. “Muchos dependen del sistema de refrigeración del centro comercial. Si esta se rompe o no tiene capacidad suficiente para todos los establecimientos, las tiendas se quedan sin aire acondicionado. Además, los centros comerciales solo activan los sistemas de refrigeración en horario de apertura al público, así que reponedores, limpiadoras y otras personas que trabajan fuera de dicho horario tienen que sufrir los rigores del calor en verano o del frío en invierno”, añade.

Merino dice que “en una provincia como Córdoba, donde se registran las temperaturas más altas de toda España, no se entiende que las tiendas, centros comerciales y establecimientos de hostelería no estén acondicionados para garantizar la temperatura correcta durante los meses de verano”. En cualquier caso, CCOO espera que las empresas que han sido apercibidas y multadas, y todas aquellas que no cumplen la ley, aunque no hayan sido denunciadas, aprovechen los meses de otoño e invierno para llevar a cabo las mejoras necesarias para que cuando llegue el próximo verano las tiendas y establecimientos de restauración estén acondicionados.

Por otro lado, Merino agradeció la celeridad con la que ha actuado la Inspección de Trabajo ante las denuncias interpuestas por el sindicato, “algo que es fundamental en estos casos”, reconoció la responsable sindical, quien reclama más medios para el organismo inspector porque, “por desgracia, son muchas las empresas que siguen incumpliendo la normativa y la Inspección no cuenta con medios suficientes para poder hacer visitas rutinarias”.

Para CCOO, “es lamentable que las empresas sigan poniendo en riesgo la salud de las personas trabajadoras por ahorrarse un dinero que, en realidad, es una inversión, porque un buen ambiente de trabajo ayuda a una mayor productividad, por no hablar de que empresas que dependen del público deberían estar preocupadas por contar con unas condiciones ambientales agradables para su clientela”, apostilló Merino.