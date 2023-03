La historia de Sensi y Sergio, la enfermera y el paciente que se enamoraron en diálisis

Con motivo del Día mundial del riñón, la delegada de Salud, María Jesús Botella, y la jefa del servicio de Nefrología en Reina Sofía, Sagrario Soriano, han acudido este jueves al centro periférico de diálisis de Córdoba para señalar la importancia de los avances tecnológicos en los métodos de diálisis, el aumento en el número de pacientes que eligen la diálisis peritoneal como alternativa a la hemodiálisis, la mejora en la calidad de vida de los pacientes con afección renal y la autonomía que adquieren gracias a este tipo de métodos. Allí han dado a conocer la historia de Sensi y Sergio.

Con la intención de visibilizar y normalizar la vida de la gente que padece afección renal y necesita estar en diálisis, Sensi y Sergio, paciente renal y enfermera que se conocieron en el centro de diálisis y actualmente son pareja, han aportado su testimonio. “Siempre hemos intentado que detrás de este uniforme y esta enfermedad seamos dos personas que hagan una vida normal”. “Nos gusta viajar, hace poco compramos una caravana. Aunque tengamos limitaciones por la enfermedad renal, no queremos que nos limite”, han detallado.

Sergio tiene en estos momentos 44 años y lleva justo la mitad de su vida en diálisis. De esos últimos 22 años en tratamiento, 12 han sido en compañía de Sensi, una de sus enfermeras que ahora, también, es su pareja de hecho. Su testimonio no sólo es una historia de superación, también de normalización de la enfermedad. Han vivido ya cuatro trasplantes, que no han resultado ser el tratamiento definitivo para Sergio, pero este revés no les ha restado ganas de vivir, todo lo contrario, según afirma Sensi “tenemos nuestra autocaravana para movernos, para viajar. Somos jóvenes, queremos vivir plenamente y solo hay que adaptarse”.

Cómo reflexión en un día tan significativo para los pacientes que deben estar en diálisis, Sergio ha aportado su perspectiva como enfermo, lanzando un mensaje positivo frente a las limitaciones que impone la enfermedad renal. “Es complicado, además de venir tres días en semana tienes una serie de dietas y complicaciones, pero se puede vivir una vida normal. Si se quiere se puede, y más siendo joven”.

El triple de pacientes que se tratan desde casa

“Debo dar la enhorabuena a todo el equipo por su trabajo”, ha dicho Botella. La delegada de salud también ha hecho hincapié en el desarrollo e importancia de estas técnicas. “La creación de esta consulta ha coincidido con el aumento de pacientes que optan por diálisis peritoneal, concretamente triplicándose el número de pacientes que eligen tratarse desde casa”, ha agregado Botella.

Por su parte, la jefa del servicio de Nefrología, Sagrario Soriano, ha aportado su visión sobre las diferentes líneas de tratamiento de la enfermedad y la importancia que tiene la visibilizarían de la misma. “Debemos ser conscientes de la importancia que tiene visibilizar esta enfermedad”, ha asegurado.

Además, Soriano ha explicado cuales son las vías, en orden de prioridad que mejor funcionan de cara al tratamiento del padecimiento. “Seguimos tres vías: detección temprana, tratamiento individualizado y personalizado y trasplante renal. Intentamos implementar el método de trasplante vivo, ya que es mucho más efectivo y el método de trasplante desde cadáver resulta insuficiente”. Por último, Soriano ha asegurado que el método convencional (hemodiálisis) y la diálisis peritoneal, salvo excepción, tienen la misma efectividad.

Día Mundial

Como cada año, el Hospital Reina Sofía aprovecha la conmemoración del Día Mundial del Riñón para visibilizar la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y apostar por la prevención. En esta edición, el Comité Directivo del Día Mundial del Riñón ha elegido para el lema “Prepararse para lo inesperado, apoyando a los vulnerables”, con el objetivo de crear conciencia sobre conductas preventivas, sensibilizar sobre factores de riesgo y sobre cómo vivir con una enfermedad renal. En este sentido, la Atención Primaria es el pilar fundamental tanto para la detección precoz como para el manejo de los factores de progresión.

Balance 2022

La Enfermedad Renal Crónica registra una tendencia al alza que, en estos momentos, según las cifras de la Sociedad Española de Nefrología, apuntan un crecimiento de la prevalencia de la enfermedad en sus fases más avanzadas y en concreto el número de personas que requieren terapia renal sustitutiva ha crecido un 30%. Esta propensión también la siguen los datos referentes a la incidencia, que se sitúan en estos momentos en 149,5 casos nuevos de ERC por millón de población. Sólo en la Córdoba, la Unidad de Nefrología del hospital atiende a más de 6.000 pacientes con diferente grado de daño renal y se estima que, en la provincia, unas 85.000 personas puedan estar afectadas.

Para atenderles, la unidad de Nefrología del hospital ofrece una cartera de servicios completa que permite que los pacientes con enfermedad renal puedan recibir un tratamiento personalizado. Cada año, los profesionales de éste servicio atienden cerca de 21.000 pacientes en consultas, 478 de ellos en diálisis y más de 1000 pacientes viven en estos momentos con un trasplante renal funcionante.

Precisamente en el año 2022 el Hospital Reina Sofía alcanzaba su cifra récord en trasplantes realizados, con un total de 111 trasplantes renales, de los que 11 fueron de donante vivo y 4 han sido trasplantes cruzados.