La guerra del 12%: los votos que necesita un partido para lograr un diputado en Córdoba

El próximo 23 de julio se celebran elecciones generales en España. La ley electoral divide la circunscripciones por provincias y con la Ley D'Hont en la mano los partidos se afanan en hacer cálculos para saber qué porcentaje de votos necesitan para alcanzar, al menos, un diputado. En unas elecciones especialmente reñidas, como las que se esperan, una docena de votos puede acabar dando el diputado al bloque de la derecha o de la izquierda.

En Córdoba, y salvo lo ocurrido en los años ochenta y en las dos mayorías absolutas del PP, los diputados se han repartido casi de forma equitativa: tres, de los seis, para el bloque de izquierdas; y otros tres para el de la derecha. En los setenta y en los ochenta, la izquierda era poderosa en la provincia. En 1986, el PSOE logró cuatro diputados e IU uno. El PP se quedó con dos. Entonces eran siete los congresistas en liza, pero nunca hubo tanta diferencia entre bloques.

Para julio, los partidos hacen ya cálculos. Con el respaldo cosechado el pasado domingo 28 de mayo, el PP sería el partido más votado en Córdoba, pero obtendría tres diputados (ahora tiene dos). El PSOE se quedaría con dos e Izquierda Unida uno. Podemos solo se presentó en Priego y acudió en confluencia en Córdoba capital, por lo que en una provincia como Córdoba se estima que el voto de IU podría ser el de Sumar. Vox, extrapolando los resultados del domingo 28 de mayo, se quedaría fuera. Pero esta extrapolación tiene trampa: solo el PP y el PSOE se presentaron en todos los municipios. IU lo hizo en casi 50 (de 77) y Vox en una treintena.

Pero la gran cuenta en la provincia de Córdoba es el porcentaje mínimo de votos que necesita un partido para alcanzar un diputado. Así, y tras un análisis de todas las elecciones generales desde 1977, el partido que obtuvo diputado con un menor número de votos fue Ciudadanos en el año 2015. En aquel mes de diciembre la formación naranja logró diputado con un 11,92% de los votos. En total, obtuvo 55.655 apoyos en la provincia. Está considerado como el umbral mínimo para obtener un escaño.

El 10 de noviembre de 2019, Unidas Podemos logró diputada con un 14,48% de los votos. Martina Velarde entró en el Congreso gracias a 64.111 votos. El 28 de abril de 2019, fue Vox la última formación en lograr diputado. Entonces lo hizo con un 12% de los votos, un total de 56.919 apoyos, similares a los de Ciudadanos en 2019. En 2016 Ciudadanos logró diputado con el menor número de votos (pero no de porcentaje): 55.052 apoyos y un 12,35%.

Desde 2004 hasta el 2015, el PP y el PSOE se repartieron los seis diputados en la provincia. El 2000 fue el último año en el que IU logró un diputado por la provincia de Córdoba. Entonces superó el 12% y los 55.100 votos. En 2004, IU se quedó sin escaño al irse por debajo del 10%, algo que le volvió a ocurrir en 2008 y en 2011 (cuando lo superó por poco).

Ahora, las cuentas son esas: que un partido obtenga al menos el 12% para lograr colarse en un reparto que habitualmente ha estado copado por el bipartidismo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!