Una ginecóloga de Córdoba, entre los 50 mejores doctores de España

La ginecóloga de Córdoba Elena Marín Martín ha sido incluida entre los 50 mejores doctores de España, según el ranking que da a conocer la web especializada TopDoctors.

Elena Marín Martín forma parte del medio centenar de médicos de distintas especialidades que han logrado el reconocimiento de pacientes y profesionales, alzándose en el Top Doctors Awards 2023.

Actualmente, ejerce su labor médica privada en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba, también es socia de la clínica de reproducción asistida Icofer y ha trabajado en el Centro Médico Adeslas de Córdoba, además de en el Hospital Universitario Reina Sofía.

La doctora Marín Martín es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba y especialista en Obstetricia y Ginecología vía MIR. Además, cuenta con el reconocimiento de Suficiencia Investigadora otorgado por el Departamento de Especialidades Médico Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba.

En su curriculum señala que está comprometida con la salud de la mujer a lo largo de su vida y en cada momento importante: infancia, adolescencia, embarazo, parto. Es experta en control del embarazo, histeroscopia quirúrgica, embarazo de riesgo o cirugía laparoscópica avanzada. Asimismo, la doctora también destaca por su especialidad en reproducción asistida.

Su trayectoria profesional abarca más de 20 años de experiencia, siendo especialista en Obstetricia y Ginecología en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba y en el Centro Médico Adeslas de Córdoba en la actualidad.

Entre los puestos que ha ostentado figuran los de responsable de la unidad de Urgencias Tocoginecológicas del Hospital Materno-Infantil Reina Sofía, integrante de la Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Córdoba, coordinadora con el Centro de Salud La Marina como ginecóloga, especialista en el área de Obstetricia y Ginecología en Centro de Especialidad Castilla del Pino, especialista en el área de Obstetricia y Ginecología en Centro Periférico de Especialidades (CPE) de Avenida de América de Córdoba, especialista en el área de Obstetricia y Ginecología en Hospital San Sebastián de Écija (Sevilla) y especialista en el área de Obstetricia y Ginecología en Centro de Salud de Castro del Río (Córdoba).

