La Fiscalía vigilará que los ayuntamientos adopten medidas para prevenir incendios forestales

El Fiscal Coordinador de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, Antonio Vercher, ha enviado un oficio a la red de fiscales delegados de esta especialidad para que adopten medidas encaminadas a prevenir los incendios forestales. Así, los fiscales de Medio Ambiente comprobarán que los ayuntamientos como Córdoba en cuyo término municipal existe superficie forestal, dispongan de los Planes de Prevención de Incendios correspondientes.

Vercher recuerda en su oficio que el 2022 fue uno de los peores desde que se tiene registro respecto a los efectos de los incendios forestales. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Cambio Demográfico, aportados por las comunidades autónomas, la superficie forestal afectada (267.939,64 hectáreas) casi triplicó la media de los últimos 10 años (94.249,00 ha). Por otra parte, el número de grandes incendios forestales (los que superan las 500 hectáreas), fue casi tres veces superior: 57 en 2022, frente a la media de los últimos 10 años que se sitúa en 21.

En el primer trimestre de 2023 ya se han producido 2.408 siniestros, dos de ellos grandes incendios con una superficie afectada, que no incluye el Principado de Asturias, de más de 41.000 hectáreas.

La prevención de estos incendios, por tanto, es una prioridad para la Fiscalía, por lo que el Fiscal Coordinador reclama un mayor compromiso de todas las autoridades con competencia en la materia ya que el aumento gradual de las temperaturas y el menor volumen de precipitaciones con carácter general hacen preciso extremar la vigilancia y las precauciones al respecto.

Como en años anteriores, los fiscales vigilarán que los ayuntamientos en cuyo término municipal exista superficie forestal dispongan de los Planes de Prevención de Incendios correspondientes. El Ayuntamiento de Córdoba aprobó este plan por primera vez en abril pasado, ya que hasta ahora carecía de dicho plan al que obliga la ley desde hace décadas.

El Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales es un plan director de obligado cumplimiento para las entidades locales cuyo territorio o parte del mismo está catalogado como Zona de Peligro por Incendios Forestales, como es el caso de Córdoba, según el Decreto 371/2010 de 14 de septiembre por el que se aprobó el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modificó el Reglamento de Prevención y Lucha contra los lncendios Forestales.

Los fiscales también realizarán labores de control de los supuestos regulados para las Comunidades Autónomas, especialmente en los aspectos relativos a quemas ilegales de rastrojos, así como casos de grandes incendios.

Se pretende que los fiscales dispongan de la información precisa para que puedan hacerse una composición de tiempo y lugar sobre estos siniestros y puedan coordinar la actuación de las instituciones competentes.

Asimismo, el Fiscal recuerda que sigue vigente la iniciativa del Ministerio Público de indicar a las Administraciones, propietarios y empresas titulares de vertederos, líneas eléctricas, líneas de ferrocarril, zonas recreativas e incluso campamentos situados en zonas forestales, la obligación de adoptar las medidas de prevención oportunas ya que se trata de lugares con alto riesgo de incendio forestal.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!