Entidades sociales buscan voluntarios para poder realizar sus actividades en Córdoba

Distintas entidades sociales de Córdoba han arrancado el año buscando a personas voluntarias que puedan realizar distintos talleres, actividades y otros servicios en beneficio de los usuarios de estas entidades, personas en riesgo de exclusión social por distintas causas.

Segun ha difundido la Plataforma del Voluntariado de Córdoba en estos primeros días de enero, entidades como Proyecto Hombre, la Fundación Cruz Blanca o La Casa Azul necesitan voluntarios para distintas actividades.

Así, la Fundación Cruz Blanca solicita voluntarios para ofrecer clases de castellano a las personas que atiende. Estas clases se darían dos o tres días a la semana y para ello se busca a profesionales de la educación, estudiantes de Filología Hispánica o cualquier perona interesada en ayudar a ofrecer estas clases.

Por su parte, la entidad Proyecto Hombre solicita voluntarios para hasta siete actividades distintas. De un lado necesita personas que realicen actividades de apoyo a acompañamiento de gestiones (citas médicas, gestiones administrativas, etc) a los usuarios de la entidad. Asimismo, también buscan a voluntarios en apoyo a las labores de la recepción de la entidad en su sede de Huerta de la Reina, acordando un horario dentro del de apertura del centro de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 16:30 a 19:30.

De igual forma, Proyecto Hombre necesita voluntarios de apoyo a los grupos de comunicaciones con las familias de 17:30 a 19:00 en su sede y voluntarios de apoyo a grupos de autoayuda para las familias, los lunes y martes de 19:00 a 20:00. Esta entidad también busca a voluntarios de apoyo a las actividades de su centro de día (ropero, desayunos, preparación de bocadillos, actividades con usuarios, etc), de lunes a viernes de 9:00 a 17:00.

Y, junto a ello, solicita voluntarios para dos actividades en su comunidad terapéutica, situada en carretera de Los Morales: personas que realicen un taller de huertos los miércoles de 16:00 a 18:45 y, de otro lado, personas que colaboren en hacer deporte con los usuarios de esta comunidad.

Otra entidad que ha arrancado el año buscando a personas voluntarias para desarrollar sus actividades es La Casa Azul, que necesita a quienes colaboren en proyectos de acceso y promoción de la cultura y defensa del patrimonio, además de voluntarios para actividades de solidaridad e inclusión social a través de la cultura, así como actividades formativas y educativas a través del arte, que ayuden a compensar desigualdades sociales. Buscan a personas con inquietudes artísticas en distintas disciplinas, que desarrolle esta colaboración voluntaria en su sede de la calle Muñoz Capilla, 15.

Junto a todo esto, la Plataforma del Voluntariado de Córdoba también difunde la búsqueda de personas voluntarias para realizar talleres en materia digital para mayores de 60 años. AlfabeTICs 60 es la acción que se pretende desarrollar con la ayuda de personas que tengan conocimientos básicos en el manejo de smartphones y apps.

Los datos de las entidades que están inscritas en la Plataforma de Voluntariado en toda Andalucía señalan que Córdoba es la provincia con un número menor de estas entidades.

Así, Córdoba cuenta con 199 asociaciones y 57.832 personas voluntarias, según datos de la Plataforma avanzados esta semana por Diario Sur, ocupando el último puesta de las ocho provincias andaluzas.

Respecto al resto de provincias, Sevilla cuenta con 906 entidades inscritas y un total de 178.172 voluntarios, seguida de Cádiz, con 520 entidades y 71.546 personas voluntarias. En Málaga hay 343 asociaciones inscritas, con 29.795 voluntarios, mientras que Granada contabiliza 285 pero tiene más voluntarios, 30.900.

La misma situación se da en Almería, que por número de entidades ocupa el quinto puesto pero tiene un alto número de voluntarios, con 41.559. Y le sigue, en penúltimo lugar antes que Córdoba, la provincia de Huelva, con 202 entidades y 25.286 personas voluntarias.

Actualmente, en Andalucía se superan ya las 3.000 entidades de voluntarios inscritas en el Registro General, una cifra que se ha incrementado en casi 700 en la última década.

