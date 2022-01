Córdoba cierra el año 2021 con una nueva caída del paro, impulsada por la construcción

La provincia de Córdoba ha cerrado el año 2021 con un nuevo descenso en el número de parados y con una de las cifras más bajas en la provincia de Córdoba de los últimos años. Concretamente, según los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el paro ha bajado en la provincia de Córdoba en 1.105 personas con respecto a noviembre, de manera que el año se cerró con un total de 65.349 desempleados en la provincia.

El descenso en la provincia es ligero, de un 1,66%, en un mes en el que el desempleo ha bajado en todas las provincias andaluzas. Lo positivo es la comparación a doce meses, ya que, en el último año han desaparecido 14.632 personas de las listas del paro en Córdoba, según los datos publicados este martes. Se ha pasado de 80.000 parado a los 65.000 que hay en estos momentos.

Al contrario que en otros años, el pasado diciembre no fueron ni la campaña de la aceituna y ni la campaña de comercio y hostelería navideña los que tiraron del empleo, sino la contratación en la industria (+209) y muy especialmente la construcción (+387). De hecho, en el sector servicios se perdieron 1.376 empleos la cierre del ejercicio.

El principal problema de nuevo fue la temporalidad. De los 57.711 contratos firmados en diciembre de 2021, apenas dos millares fueron indefinidos. El resto, 55.611, fueron temporales. En este ámbito, sí que se impuso la agricultura como el sector que aglutinó la mayoría de los empleos registrados en diciembre, con 37.392 contrataciones.

El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en Andalucía ha descendido en 183.796 personas durante todo el pasado año 2021, un 18,96 por ciento menos respecto a 2020, tras reducirse en 14.607 en diciembre en cifras absolutas, un 1,83% menos respecto al mes anterior.

Así, la cifra total de parados al finalizar 2021 baja de la barrera de los 800.000 en Andalucía y se sitúa en 785.641 desempleados, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. De acuerdo con estas cifras, Andalucía es la comunidad con mayor descenso del paro en términos absolutos durante 2021.

En el pasado mes de diciembre, Andalucía ha registrado un descenso del 1,83 por ciento en el número de parados en relación con el mes anterior, con 14.607 desempleados menos.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2021 un descenso de 782.232 desempleados (-20,1%), su mayor caída anual de toda la serie histórica comparable, iniciada en 1996. Hasta ahora, la bajada más pronunciada del paro era la de 2016, cuando se contabilizaron 390.534 desempleados menos.

El volumen total de parados alcanzó al finalizar el ejercicio la cifra de 3.105.905 desempleados. Es la cifra más baja en un cierre de año desde el ejercicio 2007 y supone 140.142 parados menos que en febrero de 2020, cuando se inició la pandemia, ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La bajada del paro en 2021, motivada por la recuperación de la actividad tras la desaparición paulatina de las restricciones frente al Covid, supone la vuelta a las descensos después de que 2020, primer año de pandemia, se registrara un aumento del paro de 724.532 personas, su peor dato desde 2009.

A esos 3,1 millones de desempleados con los que se cerró 2021 se ha llegado después de que el paro bajara en diciembre en 76.782 personas respecto al mes anterior (-2,4%), su mayor caída en un mes de diciembre desde el año 2016. Con este retroceso mensual se acumula un récord de diez meses consecutivos de descensos, en los que el paro se ha reducido en algo más de 900.000 personas.

Todas estas cifras no incluyen a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.

