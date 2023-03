Convocan una manifestación contra la libertad horaria en el comercio cordobés

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, y los sindicatos con representación en el sector del comercio Fetico y Valorian, ha convocado una concentración el próximo viernes contra la orden de la Junta de Andalucía que permite la libertad horaria en los meses de abril, mayo, septiembre y octubre en toda Córdoba, por la ampliación a todo el término municipal como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT).

La concentración tendrá lugar el viernes 17 de marzo a las 11:00 en el Bulevar del Gran Capitán, entre el Gran Teatro y el antiguo Ayuntamiento. Se trata de una convocatoria impulsada desde los sindicatos.

El lema escogido es “No a la apertura de domingos y festivos, autorizados por ZGAT. Sí a la conciliación familiar”. Es la primera convocatoria de protesta contra el decreto aprobado la semana pasada, y que ha contado con la oposición de los sindicatos mayoritarios, que ya advirtieron de que habría una Semana Santa caliente si la Junta no daba marcha atrás.

Además, paralelamente, se ha iniciado una campaña de recogida de firmas online contra esta medida. La ha iniciado una trabajadora a título particular en el portal change.org, y ha sumado casi 2.800 apoyos en las primeras 48 horas -en el momento de escribir estas líneas-.

En el texto, la impulsora de la petición expresa que la liberalizacion de los horarios y días de apertura en toda la comunidad andaluza “ha provocado un gran malestar para todos los trabajadores tanto de grandes almacenes como de pequeño comercio”.

“La tendencia a la desregulación de horarios comerciales en Andalucía es continua y queda patente en el VI Plan de Comercio interior, aprobado, al igual que el decreto ley 2/2020, sin consenso en el Consejo Andaluz de Comercio”, señala el texto que acompaña la recogida, que lamenta que “la conciliación familiar y el derecho al descanso han pasado a un segundo lugar”.

En este ámbito, indica que la liberalización de horarios “supone un aumento de la carga de trabajo que soportan los trabajadores, que ya tienen condiciones precarias de trabajo, con jornadas extenuantes, descansos insuficientes y sin poder conciliar”.

