La libertad horaria lejos de la zona turistificada: “No es atractivo ni como empresario ni como consumidor”

La medida que permite a los comercios de toda la ciudad de Córdoba libertad horaria absoluta para abrir durante la Semana Santa, el puente de mayo, y los meses de abril, mayo, septiembre y octubre ha sido acogida con escepticismo tanto por los sindicatos, que llevan meses pronunciándose en contra de la medida, como por los pequeños empresarios y autónomos del sector que trabajan lejos de la zona turística, y que apuntan que esta iniciativa parece “una decisión piloto” que sólo beneficiará a las grandes superficies.

Lejos del Casco Histórico de Córdoba, que es por cierto uno de los más grandes de España y que constituye la verdadera zona de gran afluencia turística de la ciudad y donde los horarios ya eran totalmente flexibles, la medida publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) parece una danza de la lluvia.

“Cuando aquí se cierra el miércoles santo, esto es un desierto. Y lo mismo ocurre en Santa Rosa y Ciudad Jardín. La medida sólo tiene sentido en La Judería, donde por cierto ya se hace”, señala Manuel Calvo, presidente del Centro Comercial Abierto La Viñuela sobre la ampliación a toda la ciudad de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT).

Calvo cuenta que, aunque ya se había hablado de este asunto, no sabía que el BOJA había publicado el decreto este miércoles. De entrada, explica, ampliar la zona de gran influencia turística seguía teniendo “tan poco sentido como cuando se comentó en su día”. “En una zona como La Viñuela es difícil que se apliquen ahora nuevos horarios, teniendo en cuenta que nuestro horario es ya de por sí bastante amplio. Además, es que, por tradición, jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa siempre han sido día de descanso”, reflexiona el presidente del CCA sobre una norma que apenas afecta a la mayoría de los comercios del barrio, puesto que los de menos de 300 metros ya gozaban de libertad horaria.

Una decisión piloto

Por tanto, Calvo no apuesta porque esta medida tenga impacto en los barrios, más allá de que permite que abran las grandes superficies, que cree que pueden ser las principales beneficiadas. Aunque con reparos: “Es el primer año que se hace y habrá que verlo. Es complicado afirmar que va a ser positivo en ventas. A mí me parece una decisión piloto”, afirma, mientras atiende a varios clientes.

El presidente del CCA La Viñuela cree que es una medida que, de ninguna manera, favorece la conciliación familiar. “Los pequeños empresarios no tenemos suficientes empleados para abrir en domingos y festivos. Es más, como empresario, no creo que vaya a ser atractivo, pero es que como consumidor tampoco, porque en días como esos me dedico más al ocio y a la familia. ¿Qué conciliación puedo tener si también tengo que abrir esos días?”, se pregunta Calvo antes de volver al trabajo.

Un Semana Santa “caliente”

En concreto, el decreto publicado por la Junta de Andalucía permitirá abrir comercios en toda la ciudad los domingos y festivos de los meses de abril, mayo, septiembre y octubre. En la práctica, permite la apertura los siguientes festivos: el jueves 6 y viernes 7 de abril (fiesta por Semana Santa), el lunes 1 de mayo (fiesta nacional), el viernes 8 de septiembre (festivo local por el Día de La Fuensanta), el 12 de octubre (festivo nacional) y el 24 de octubre (festivo local por San Rafael). Además de cada domingo de esos cuatro meses. Es decir, un total de 24 días más.

¿Qué empresas pueden permitirse abrir 24 días más al año pagando extra a sus empleados por trabajar en festivos o domingos? Desde CCOO creen que esta medida va a cargarse sobre los hombros de los trabajadores. “Esto lleva a la precarización de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, por no hablar de la pérdida de puestos de trabajo que se generará por la imposibilidad del pequeño comercio de competir con grandes superficies”, afirman desde el sindicato, que lleva meses criticando esta decisión.

Para CCOO, es imprescindible una revisión de la norma hacia un modelo de comercio que mantenga los centros urbanos y los pueblos vivos, y apueste por un empleo de calidad, que permita conciliar la vida familiar y laboral, y dignifique las condiciones laborales y sociales de sus trabajadoras y trabajadores. Además, el secretario General del Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba, Manuel Casado, ha advertido que “habrá una Semana Santa caliente” si la Junta de Andalucía no da marcha atrás y negocia un modelo de comercio en el que los trabajadores “no tengan que elegir entre vida personal y laboral”.

Por su parte, UGT ha rechazado “totalmente la medida”, al entender que “destruye por completo la conciliación de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras del municipio, ya no solo del sector de comercio si no además de otros sectores también que lo rodean”. En este ámbito, recuerdan que el Convenio Colectivo de Comercio de Córdoba “especifica claramente que la jornada laboral se realiza de lunes a sábado, estando por tanto fuera de la jornada ordinaria de trabajo los domingos”.

Comercio Córdoba saluda el decreto: “No había más opciones. El resto es demagogia”

Frente a las opiniones de los sindicatos se sitúa Rafael Bados, presidente de Comercio Córdoba, que defiende el decreto, que llega, según detalla, justo cuandoo en Córdoba tocaba renovar la zona de afluencia turística tras dos sentencias a nivel regional (Cádiz y Málaga) donde la delimitación había sido tumbada judicialmente.

“Este nuevo escenario daba dos opciones: que se declarara la libertad horaria para todos los formatos comerciales durante todo el año y la otra esta de acotarla a cuatro meses en todo el término municipal”, asegura Bados, que recuerda que esta cuestión se llevó a debate en el Consejo Asesor de Comercio, donde ha contado con el voto favorable de todos los grupos políticos. “No había más opciones. El resto es demagogia”, apostilla el presidente de Comercio Córdoba.

Además, insiste en que el pequeño comercio, al que él representa, “tiene libertad horaria desde siempre”. “Esa posibilidad ya existía antes. Ya estaba contemplada para los comercios de menos de 300 metros”, aclara Bados, que no entra a valorar el impacto que tiene que ahora también puedan abrir en festivo las grandes superficies.

Unas grandes superficies que, por el momento, no han querido valorar para este periódico la medida ni adelantar si tienen intención o no de abrir en festivos y domingos durante los cuatro meses estipulados en la norma.