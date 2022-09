El cohete de SpaceX que ha surcado el cielo de Córdoba

A las 6:15 de la mañana, aproximadamente, los cordobeses más madrugadores se han sorprendido al mirar al oscuro cielo de la provincia. Una especie de nube iluminada surcaba el firmamento. El fenómeno ha sido visto en prácticamente toda la Península Ibérica e incluso en el Reino Unido y no, no se ha tratado de un Objeto Volante No Identificado (OVNI).

En la madrugada de este lunes, SpaceX, la empresa aeroespacial de Ellon Musk, ha fletado un nuevo paquete de su enorme red de pequeños satélites, llamada Starlink. Y lo que se ha visto en Córdoba ha sido la segunda fase del lanzamiento del cohete Falcon 9 (que es reutilizable).

Falcon 9 launches 51 Starlink satellites and Spaceflight’s Sherpa-LTC to orbit pic.twitter.com/6sjswVI0fH — SpaceX (@SpaceX) 5 de septiembre de 2022

El lanzamiento se ha producido desde la base de SpaceX en Cabo Cañaveral (Florida) a la hora prevista y se ha convertido en un pequeño hito para esta empresa privada: en lo que va de año, son 40 despegues con éxito los que han llevado a cabo desde la zona.

Esta especie de nube iluminada ha sido vista desde una multitud de puntos de la Península Ibérica. Así, hay reportes desde lugares tan distantes como Málaga, Madrid o Barcelona, y también Córdoba. Algunos expertos señalan que se trataría del encendido de los motores para desorbitar el Falcon 9, que ha regresado con éxito a su base de Estados Unidos.

Alguno ha visto esta luz cruzando Málaga sobre las seis de la mañana. Iba lenta, incluso parecía una nube. Os paso varios vídeos. pic.twitter.com/UctOtpZ2AB — Jose Luis Escudero Gallegos (@tormentayrayos) 5 de septiembre de 2022