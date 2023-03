El centro La Sierra abrirá y Deza no: primeras reacciones de grandes superficies a la libertad horaria

Primeras reacciones de las grandes superficies comerciales a la entrada en vigor del decreto que amplía la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a toda la ciudad y que permite total libertad para abrir festivos y domingos en los meses de abril, mayo, septiembre y octubre.

La primera superficie que ha comunicado su postura sobre el decreto es Supermercados Deza, que ha señalado a este periódico que va a mantener su horario habitual en los meses de abril, mayo, septiembre y octubre. Fuentes de esta superficie apuntan que su horario tradicional (en el que sólo se abre en festivos “imprescindibles para evitar desabastecimiento”) es “el que mejor permite la conciliación de la vida personal y laboral de sus trabajadores”.

En este sentido, señalan que su horario actual es de lunes a sábados de 9:00 a 21:30 (12'5 horas diarias, un total de 75 horas a la semana). Así, con este modelo, los supermercados de esta superficie sólo abren en festivo cuando se concatenan tres días sin actividad.

Es decir, con este modelo (que implementaron en la pandemia y que, por el momento, no tienen previsto cambiar), no abrirán ni en los festivos de Semana Santa, ni en el puente de mayo, ni en los festivos previstos en los meses de septiembre y octubre.

En cuanto a la valoración de la ampliación de la ZGAT (que ha encontrado la oposición de los sindicatos), las fuentes consultadas apuntan que “el tiempo dirá” si tiene efectos positivos. “Quizá sea el mejor método para acabar con la apertura en festivos: la nueva norma autoriza 36 festivos de apertura al año, ya con 16 festivos que teníamos en 2022, no había unanimidad para abrir en el comercio y la oferta se estaba dispersando. Una vez dispersa la oferta, los festivos de apertura dejan de tener interés para la clientela y consecuentemente para el comercio”, reflexionan.

El Centro Comercial La Sierra se acogerá al decreto

Por su parte, el Centro Comercial La Sierra, donde conviven grandes marcas como Inditex, H&M o Carrefour con pequeños comercios y también restaurantes y cafeterías, ha comunicado a los empresarios su intención de acogerse al decreto y dar la opción de abrir los domingos y buena parte de los festivos de los cuatro meses que vienen recogidos en la medida de la Junta.

Concretamente, según la circular, a la que ha tenido acceso este periódico, el CC La Sierra abrirá el Jueves Santo y todos los domingos de abril; todos los domingos del mes de mayo; el día de la Fuensanta y todos los domingos de septiembre; y el día de San Rafael y todos los domingos de octubre.

Consultada por este periódico, desde la dirección del centro comercial no han precisado si la apertura es libre para los comercios que operan en este espacio (en algunos centros comerciales se estipula por contrato que no abrir en días festivos aprobados conlleva sanción económica). Algunas fuentes del personal que trabaja en este espacio apuntan a que grandes marcas como Inditex no abrirán en los días festivos que lo permite el decreto, si bien no hay un comunicado oficial al respecto en el momento de escribir estas líneas.

Libertad para abrir 24 días más este año

La aprobación del decreto ha sido muy criticada por los sindicatos CCOO y UGT, que, junto con los sindicatos con representación en el sector del comercio Fetico y Valorian, han convocado una concentración el próximo viernes contra la orden de la Junta de Andalucía que permite la libertad horaria en los meses de abril, mayo, septiembre y octubre en toda Córdoba.

En concreto, el decreto publicado por la Junta de Andalucía permitirá abrir comercios en toda la ciudad los domingos y festivos de los meses de abril, mayo, septiembre y octubre. En la práctica, permite (que no es lo mismo que obligar) la apertura los siguientes festivos: el jueves 6 y viernes 7 de abril (fiesta por Semana Santa), el lunes 1 de mayo (fiesta nacional), el viernes 8 de septiembre (festivo local por el Día de La Fuensanta), el 12 de octubre (festivo nacional) y el 24 de octubre (festivo local por San Rafael). Además de cada domingo de esos cuatro meses. Es decir, un total de 24 días más de 2023.