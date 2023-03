El Centro Comercial El Arcángel abrirá también domingos y festivos de abril, mayo, septiembre y octubre

El Centro Comercial El Arcángel también abrirá los domingos y festivos de los meses de abril, mayo, septiembre y octubre, acogiéndose al decreto que amplía la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a toda la ciudad de Córdoba.

En declaraciones a este periódico, desde este espacio comercial simplemente han confirmado de forma general la apertura en domingos y festivos estos cuatro meses, sin precisar con exactitud cuáles (en el Centro Comercial La Sierra ya han indicado cuáles sí y cuáles no estarán abiertos).

Las fuentes consultadas no han querido desvelar a este periódico si la apertura es de libre elección para los comercios y tiendas que operan en el centro comercial o si, por el contrario, se podría sancionar a los empresarios que opten por permanecer cerrados. En este sentido, desde el Centro Comercial La Sierra tampoco han querido contestar a esta cuestión.

Por su parte, trabajadores de ambos centros han indicado a este periódico que la apertura del espacio comercial en estos festivos y domingos también obliga a abrir a algunos comercios y tiendas, bajo una presunta sanción económica en caso de o hacerlo, un hecho que de momento no confirman ni desmienten desde la dirección de ambas superficies.

Este viernes, la secretaria de Comercio de CCOO, María José Merino, ha señalado que cada comercio tiene que analizar que contrato tiene con los centros comerciales en los que trabaja, si bien desde el sindicato advierten de que no hay que hacer “distinciones”, ya que este decreto atenta con la conciliación familiar.

La aprobación del decreto ha sido muy criticada por los sindicatos CCOO y UGT, que, junto con los sindicatos con representación en el sector del comercio Fetico y Valorian, han convocado una concentración el próximo viernes contra la orden de la Junta de Andalucía que permite la libertad horaria en los meses de abril, mayo, septiembre y octubre en toda Córdoba.

En concreto, el decreto publicado por la Junta de Andalucía permitirá abrir comercios en toda la ciudad los domingos y festivos de los meses de abril, mayo, septiembre y octubre. En la práctica, permite (que no es lo mismo que obligar) la apertura los siguientes festivos: el jueves 6 y viernes 7 de abril (fiesta por Semana Santa), el lunes 1 de mayo (fiesta nacional), el viernes 8 de septiembre (festivo local por el Día de La Fuensanta), el 12 de octubre (festivo nacional) y el 24 de octubre (festivo local por San Rafael). Además de cada domingo de esos cuatro meses. Es decir, un total de 24 días más de 2023.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!