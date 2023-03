Trabajadores del comercio se plantan contra la libertad horaria: “Juanma Moreno, trabaja tú primero”

Más de un centenar de personas se han concentrado este viernes contra el decreto aprobado por la Junta de Andalucía que permite la ampliación de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a toda la ciudad y, con ello, libertad horaria para abrir los festivos y domingos de los meses de abril, mayo, septiembre y octubre.

Al grito de “Juanma moreno trabaja tú primero”, “Alcalde escucha, esta es nuestra lucha” o “Sí a la Conciliación, no a la explotación”, la concentración ha servido para mostrar la oposición de CCOO, UGT, Fetico y Valorian a la entrada en vigor de este decreto, que comenzaría a aplicarse el domingo 2 de abril y que tendría su primer festivo “laborable” el Viernes Santo, 7 de abril.

La secretaria de Comercio de CCOO, María José Merino, ha recordado que el sector del comercio es uno de los más importantes de la ciudad y. Nivel provincial, donde trabajan unas 30.000 personas, que no quieren que su “derecho a la conciliación se vea menoscabado por una decisión tomada de manera unilateral”.

En este sentido, remarcan que la excusa de que la libertad horaria conlleva la creación de empleo es un argumento falso, porque al final, “somos los mismos trabajadores los que vamos a trabajar esos días”. Además, recuerda que ya se ha pasado a abrir de 8 a 16 domingos y festivos, de forma que la aplicación del decreto implica multiplicar esta cifra. Además, recuerda que hay centros de trabajo donde no se pagan como día extraordinario y, en cualquier caso, la premisa es que abrir estos festivos van en contra de la conciliación.

En este ámbito, el secretario de la Federación de Servicios de UGT, Juan Martínez, ha recordado que el convenio del sector establece una jornada de lunes a sábado. “No se tata de que quieran abrir o no. Se trata de que cumplir el convenio y creemos que la Inspección de Trabajo nos va a dar la razón”, ha señalado.

Martínez ha agradecido que haya empresas que no vayan a abrir como Deza o Mercadona, y ha pedido al resto de grandes compañías que sean ejemplo social y se solidaricen con los trabajadores.

Por su parte, Carlos Obrero secretario provincial de Valorian ha planteado que este es un tema que excede lo laboral para centrarse en una cuestión de conciliación, mientras que Jose Manuel Cerezo, portavoz de de Fetico ha dicho que ha hablado de esta cuestión con el Ayuntamiento de Córdoba, que se ha mostrado dispuesto a abrir un diálogo con los agentes sociales.

En concreto, el decreto publicado por la Junta de Andalucía permitirá abrir comercios en toda la ciudad los domingos y festivos de los meses de abril, mayo, septiembre y octubre. En la práctica, permite (que no es lo mismo que obligar) la apertura los siguientes festivos: el jueves 6 y viernes 7 de abril (fiesta por Semana Santa), el lunes 1 de mayo (fiesta nacional), el viernes 8 de septiembre (festivo local por el Día de La Fuensanta), el 12 de octubre (festivo nacional) y el 24 de octubre (festivo local por San Rafael). Además de cada domingo de esos cuatro meses. Es decir, un total de 24 días más de 2023.

