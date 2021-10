Centenares de pensionistas cordobeses, en la gran manifestación de este sábado en Madrid

Un nutrido número de pensionistas cordobeses ha acudido este sábado a Madrid a bordo de autobuses para participar en la manifestación contra la reforma Escrivá y para reclamar un sistema "más justo".

La protesta ha sido secundada por la Plataforma Ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Córdoba, que ha acudido a la capital de España a reclamar "unas pensiones suficientes y dignas", así como "la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 y de pensiones de 2011 y 2013" y "la realización de una Auditoria de las cuentas de la Seguridad Social que reconozca la deuda del estado con la caja de las pensiones".

"Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden", coreaban las miles de personas que han participado en la protesta, que arrancó a las 11:30 en la glorieta de Atocha y que se ha dirigido a las puertas del Congreso de los Diputados.

"Muchas de las organizaciones constituidas en defensa del sistema público de pensiones nos hemos pronunciado contra los pactos de Toledo, contra las reformas que en su marco aprobaron los gobiernos de Zapatero y Rajoy, contra los sistemas privados de pensiones sean individuales o de empresa. También nos hemos pronunciado contra las reformas laborales, por el aumento del SMI, porque sin salarios dignos no habrá pensiones dignas", han asegurado los cordobeses en un manifiesto.

"Las estimaciones sobre el saqueo a las cuentas de la seguridad social hechas por diferentes organizaciones o colectivos ascienden a más de 550 mil millones de euros. Hoy en día, los pagos de gastos impropios – ajenos a las pensiones- con recursos de la Seguridad Social son superiores al supuesto déficit del sistema", aseguran. "No nos sorprende que en la discusión de la comisión del Pacto de Toledo no se propongan soluciones a las pensiones de aquellos colectivos más precarizados, particularmente viudas (2,4 millones de pensionistas, la gran mayoría mujeres con pensiones inferiores a 650 euros) e invalidez (1 millón de trabajadores, de los que el 33% recibe una pensión media de 682 euros). Por eso, desde COESPE reivindicamos, exigimos, que la Pensión mínima sea igual al salario mínimo, igual al 60% del salario medio; pensión mínima: 1086 euros", han agregado.

"La defensa del sistema público de reparto de la Seguridad Social que se financia con las aportaciones de los trabajadores es una exigencia de los pensionistas, de los trabajadores, de todos los ciudadanos", concluyen.

