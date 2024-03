CCOO y UGT dicen que el diálogo social en Andalucía hace aguas

Los secretarios generales de CCOO y UGT de Córdoba, Marina Borrego y Vicente Palomares, han hecho balance hoy del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía firmado ahora hace un año con el Gobierno andaluz. La conclusión a la que llegan ambos sindicatos es que el diálogo social en la comunidad autónoma hace aguas y el pacto no se está cumpliendo, lo que afecta al conjunto de la población cordobesa.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, señaló que “el diálogo social no es una foto de un día, no es un papel que se firma y se guarda en un cajón, son compromisos para mejorar la vida de la gente, de las personas trabajadoras y, en estos momentos en Andalucía, el diálogo social, más que un diálogo social, es un monólogo”. En este sentido, la líder sindical subrayó que “el presidente de la Junta de Andalucía tiene una oportunidad de demostrar que cumple lo que firma instando a las diferentes consejerías a actuar para cumplir el pacto”.

El secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, señaló que “tras un año de la firma de un acuerdo que debiera haber dado muchos más frutos la sensación es seriamente de desconcierto ante el alto nivel de incumplimiento”. No obstante, Palomares insistió en que “la falta de voluntad de la Junta queda patente en muchos aspectos, pero sí existen acuerdos que se han llegado a materializar como el abono de ayuda del 60 % al transporte público o el pacto por la siniestralidad, por lo que no podemos dar por perdido completamente todos los aspectos que se negociaron y firmaron”.

Borrego afirmó que de tres de las medidas sociales del bloque urgente, “no se sabe nada. No se sabe nada del bono carestía, ni del bono familia, ni de los espacios de salud mental para las personas jóvenes en los hospitales”, recalcó y añadió que “una de estas medidas del bloque urgente están en conversaciones muy incipientes -el plan urgente de empleo juvenil- y otras dos medidas tienen un desarrollo muy deficiente -el plan de choque contra la siniestralidad laboral y el pacto por la atención primaria-”. Además, “hay otras medidas que se tienen que negociar por la importancia y trascendencia que tienen para el conjunto de la ciudadanía, como son el incremento del precio plaza de las residencias, el incremento de las tarifas de atención residencial de los centros de día y el precio máximo financiable de las ayudas a domicilio”, añadió.

Por su parte, el secretario general de los ugetistas en Córdoba criticó especialmente el incumplimiento en torno al pacto por la Atención Primaria, que, señaló, “no hay más que ver las listas de espera para determinar que no se han hecho las tareas y en cuestiones como la Sanidad no es aceptable porque nuestro sistema sanitario, lo vivimos a diario en Córdoba, está gritando la necesidad de un aumento del número de profesionales y un sistema que, de verdad, responsa a las necesidades de la ciudadanía que, realmente, son quiénes se juegan su salud en ello, y con esto no se juega”. Asimismo, Palomares destacó otra serie de incumplimientos como “el bono familia, la carestía, el plan de empleo juvenil o la ley de participación institucional, esta última que nos sitúa entre las tres únicas comunidades andaluzas que no disponen de este avance”.