Catorce carrozas, tres bandas, miles de caramelos y juguetes... Así será la cabalgata de Reyes

La cabalgata de los Reyes Magos de Oriente del próximo 5 de enero recuperará su sentido tradicional. Esa es la principal novedad, tras dos años en los que la comitiva se ha visto afectada por las restricciones derivadas de la pandemia de la Covid. El 5 de enero de 2023, por tanto, los Reyes Magos volverán a recorrer la ciudad repartiendo caramelos y juguetes, como siempre.

Los números de la cabalgata los ha facilitado este jueves la concejala de Promoción, Marián Aguilar, que ha visitado el Ayuntamiento con los tres reyes, dispuestos para el gran día. El Consistorio ha aumentado la partida destinada a este evento un 12%, en un año en el que el número de carrozas será de 14.

Son las siguientes: tres de carácter infantil (de las película Del Revés, Hércules y Pinocho), tres de carácter bíblico, las tres de los pajes, las tres de sus majestades los Reyes Magos, más una de la Guardia Civil y otra del Hospital Reina Sofía. Entre medias, tres bandas de música de tres cofradías cordobesas. Habrá una carroza extra y diferente: la mascota del Córdoba CF, Koki, se unirá al paseo montado en un Land Rover. También habrá ocho pasacalles.

En cuanto a los regalos, este año hay 9.000 kilos de caramelos dispuestos a volar por los aires. No sólo eso: gusanitos, Lacasitos, Conguitos, esponjitas, frutos secos y gominolas. Además, volarán juguetes como cajas de lápices, bolis, adhesivos, identificadores, cepillos de dientes, libretas, fluorescentes, pizarras magnéticas o auriculares.

El recorrido será el siguiente: la cabalgata saldrá a las 17:00 de la plaza de Santa Teresa y acabará a las 21:30 en la avenida de la Agrupación Córdoba tras recorrer las principales avenidas de la ciudad.

Así, desde Santa Teresa, la comitiva girará hacia la avenida de Cádiz para continuar por el Puente de San Rafael, la avenida del Corregidor, Vallellano, el Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, plaza de Colón, avenida de Los Molinos, Las Ollerías y concluir en la Agrupación Córdoba.

Habrá tres puntos de recarga, situados en Puerta Sevilla, paseo de la victoria, y plaza de Colón. El número de voluntarios que irá sobre las carrozas supera las 220 personas, mientras que, a nivel de seguridad, habrá casi medio centenar de voluntarios vigilando que no ocurra ningún incidente en el paso de la cabalgata.

Como siempre, muchos colectivos se han sumado a la Federación de Peñas en la cabalgata: este año estarán la asociación Rollers, Promi, TDH, la Facultad de Veterinaria y los Bomberos del SEIS.

También se han dado este jueves algunos datos de la Fiesta de Fin de Año en Las Tendillas, que organiza el Ayuntamiento. El acto con el que se dará la bienvenida al año nuevo lo conducirá José Carmona, presentador de Canal Sur, que contará con las cantantes cordobesas Laura Gómez, Viku y Beli Molina, que participaron con gran éxito en La Voz.

La fiesta comenzará a las 23:00 con la actuación de DJ Fle, y a las 23:50 comenzará el acto que culminará con las campanadas, a cuyo término se ofrecerá un concierto del grupo Planeta 80, que se prolongará hasta las 2:00 de la madrugada. El reloj de Las Tendillas, por cierto, lleva toda la semana en pruebas para que no falte a su cita.

Antes, el sábado 31 por la mañana, será la fiesta infantil en Las Tendillas. Arrancará a las 10:00 y contará castillos hinchables, un circo loco, regales y unas funciones de musical y teatro.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!