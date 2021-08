La calidad del aire respirado en Córdoba se vuelve a resentir

El calor extremo y la masa de aire procedente del corazón del Sáhara provocan un problema añadido en una ciudad como Córdoba: la calidad del aire se resiente. Los informes diarios sobre la evolución de la calidad del aire que elabora la Junta de Andalucía señalan que en la capital la estación de Lepanto ya está arrojando valores "malos" de la calidad del aire.

La Unión Europea considera que una estación no debe superar el umbral de 50 microgramos de partículas por cada metro cúbico de aire al día. Si se supera esa cifra durante 35 días al año, hay que tomar medidas. Si se hace durante una jornada, hay que avisar a la población. Este miércoles en Córdoba se superaron los 100 microgramos de partículas por cada metro cúbico de aire en la estación de Lepanto. Además, la previsión de la propia Junta es que la situación vaya a "peor" en toda la provincia.

Con un AQI entre 101 y 150, la calidad del aire no es satisfactoria, pues puede afectar a grupos sensibles a la contaminación. Los contaminantes presentes en la atmósfera tienen efectos negativos en la salud de niños, ancianos y personas con enfermedades pulmonares o cardíacas. Pese a no tener efectos nocivos para la mayoría de la población, este valor de contaminación ya no se considera aceptable y se recomienda a la población que se proteja.

Además de en Lepanto, en la estación de la avenida Al Nassir también se han dado niveles muy altos. El polvo en suspensión, la contaminación del tráfico y el ozono procedente de las altas temperaturas hacen que la situación del aire que respiran los cordobeses no sea la mejor.

Para los grupos de riesgo y personas sensibles, se recomienda reducir las actividades al aire libre o bien realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. Además, se advierte de que quienes sigan un tratamiento médico al respeto, deben seguirlo "meticulosamente".