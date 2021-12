El auge de ómicron frustra la reapertura de las visitas presenciales a la prisión de Córdoba

Vuelta a la casilla de entrada. Apenas 48 horas después de que se autorizaran las comunicaciones presenciales familiares en la prisión de Córdoba con pasaporte Covid, se ha decidido volver a suspenderlas ante el auge de los contagios de ómicron. Fuentes de familiares de presos han confirmado a este periódico que la prisión de Córdoba vuelve a estar cerrada a las visitas presenciales y sólo se permite la comunicación por mampara.

El pasado viernes, explican las fuentes consultadas, se comunicó a los presos que a partir del lunes 20 de diciembre y hasta el 10 de enero, se permitirían las comunicaciones familiares (a las que pueden asistir una o dos personas), siempre que se presentara el pasaporte Covid. De este modo, algunos de los presos han podido incluso concertar cita para ver a sus familiares a lo largo de esta semana.

Sin embargo, este martes ya comenzó a circular la información de que se iba a dar marcha atrás y que la cárcel iba a volver a estar cerrada a las visitas presenciales. Así ha sido, según han comunicado desde Instituciones Penitenciarias a las familias y parejas de los presos, que, desde este miércoles, sólo podrán visitarlos a través de mampara, sin contacto físico.

El enfado entre las familias y los presos es enorme, toda vez que la prisión de Córdoba, una de las más pobladas de España, lleva con las comunicaciones íntimas y maritales suspendidas desde hace quince meses. En septiembre de 2020, el penal de Alcolea se cerró a cal y canto cuando comenzaban a subir los contagios por la segunda ola y, en prevención de que la Covid se desatara en el interior, se decidió suspender todo tipo de visitas presenciales.

A lo largo de 2021, la Dirección de la prisión ha ido autorizado y suspendiendo las visitas en función de la evolución sanitaria, si bien desde hace quince meses están desautorizados en Córdoba los vis a vis de carácter íntimo. En todo este tiempo, solo ha habido contactos íntimos aprovechando las visitas familiares.

Además, el enfado de los familiares y parejas de los presos es mayor, en tanto a que, erróneamente, Instituciones Penitenciarias actualizó la tabla de restricciones en los centros el pasado 17 de diciembre y mostraba que se habían autorizado los vis a vis íntimos en Córdoba, cuando es algo que se ha negado a las personas afectadas.

Los internos han estado totalmente aislados del exterior durante casi dos meses, tras el brote detectado en octubre (el mayor registrado en las cárceles españolas, que llegó a afectar a unas 400 personas). Y parece que este año, volverán a pasar unas navidades sin recibir el abrazo de los suyos.

