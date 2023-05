La Asociación de Viviendas Turísticas pide una moratoria a la concesión de licencias en Córdoba

La Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor), constituida a partir de una comunidad de propietarios de pisos turísticos y que representa a 3.200 anfitriones de toda la provincia, ha dicho que ven “necesaria” una “moratoria” que ponga en pausa la concesión de licencias de viviendas con fines turísticos (conocidos popularmente como los pisos turísticos) mientras se estudia en profundidad qué carga de turistas es capaz de asumir la ciudad.

La presidenta de Avacor, Matilda de la Hoz Castanys, ha presentado este miércoles la nueva asociación, que nace, según ha dicho, para tener voz frente al “endurecimiento de las leyes contra el alquiler vacaciones”, así como para asesorar en esta materia, buscar convenios y crear una red de propietarios, gestores y anfitriones que trabajan en el sector de la vivienda y el alojamiento turístico.

No obstante, como punto de partida, la presidenta de esta asociación ha reconocido que, al igual que ocurre en todo el mundo, hay que sentarse a pensar cómo atajar el problema del “turismo descontrolado”, y cree que es una cuestión que demanda una regulación propia que esté hecha y pensada para el largo plazo.

“Es una necesidad de la ciudad. Los monumentos no pueden recibir un número ilimitado de turistas siempre”, ha dicho De la Hoz, que ha apuntado que podría ser positivo incluso frenar la concesión de licencias de actividad mientras se hace un estudio en profundidad.

Para ilustrar esta cuestión ha puesto como ejemplo que el 92% de las viviendas con fines turísticos de la provincia están localizadas en el Casco Histórico de la capital cordobesa. En este sentido, ha precisado que en la ciudad lo que predomina es el “pequeño propietario” y no los fondos de inversión o grandes tenedores. “Aproximadamente, el 80% son propietarios con uno o dos alojamientos. Personas con un vivienda que la sacan al alquiler vacacional”, ha indicado.

Además, ha advertido de que, en contra de la imagen que se da, “más de la mitad de las viviendas turísticas de Córdoba no son rentables”, ya que están muy afectadas por la estacionalidad y por “la sobredosis de oferta”. “La rentabilidad anual ha bajado mucho”, ha añadido al respecto la presidenta de esta asociación, que ha dicho que está en contacto y con buena relación con la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), una patronal que también incluye a viviendas turísticas.

Una de las cuestiones que también se han puesto sobre la mesa es la existencias en las plataformas de alojamientos que carecen de licencia, pese a que las webs como Booking o Airbnb la solicitan para tramitar el alta. En este ámbito, han reconocido que todavía hoy “hay anuncios ilegales que están publicados en todas las plataformas”.

En total, según los últimos datos del Registro de Turismo de la Junta de Andalucía, en la provincia de Córdoba hay un total de 2.822 viviendas turísticas, de las que 2.322 tienen la categorías de Vivienda con Fines Turísticos (VFT) y 500 están inscritas como Vivienda de Alojamiento Turístico Rural (VTAR). El crecimiento de esta figura en Córdoba ha sido enorme. Entre 2020 y la actualidad, los pisos turísticos han aumentado un 60% y sólo entre enero y mayo de este año, el aumento ha sido de un 22%.

