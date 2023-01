El 93% de las viviendas turísticas ofertadas en Córdoba están en el Casco Histórico

El 93% de las viviendas turísticas (VFT) ofertadas en Córdoba durante el último año se localizan en el Casco Histórico de la ciudad. Concretamente, 1.900 de las 2.042 casas o pisos turísticos de los que se ofertaron para alquiler vacacional durante el último año están en las zonas protegidas, según el informe del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, ofrece una interesantísima radiografía de esta tipología de alojamiento, que difiere de los hoteles y apartamentos turísticos en que no es un negocio hotelero al uso, sino un complemento de renta. La cuestión es que las VFT hace tiempo que superaron la oferta hotelera en la ciudad y la provincia de Córdoba que, sin embargo, aún están lejos de la presión urbanística que supone este tipo de hospedaje en ciudades como Málaga, Sevilla o Cádiz.

En cualquier caso, dos años después del parón que supuso la pandemia, está claro que la vivienda turística se ha recuperado. Así, el informe revela que en 2022 la provincia de Córdoba ha ofertado un total de 2.042 viviendas con fines turísticos, cuyas plazas se han cifrado en 10.165. Estas camas suponen un incremento del 23% respecto a las computadas en 2021, superándose con creces los crecimientos más atenuados o ralentizados en 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia del Covid-19 en esta tipología de alojamiento.

Para hacerse una idea de cómo ha cambiado la irrupción de la VFT, basta con saber que, hace diez años, el número de anuncios que ofertaba Airbnb en Córdoba era de 59. Es decir, la oferta ha crecido un 3.300% en la última década.

Además, se ha detectado que existe “una concentración macrocefálica” de estas VFT en el municipio y casco urbano de la ciudad de Córdoba, que ha ofertado en 2022 el 93% de las viviendas turísticas, y un total de 9.395 plazas de alojamiento. El Casco Histórico de Córdoba es también uno de los más extensos de España, abarcando casi 250 hectáreas declaradas Bien de Interés Cultural, de las que 86 hectáreas son, además, Patrimonio de la Humanidad.

Para ver la importancia del fenómeno, el Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo remarca que en la ciudad de Córdoba los hoteles ofertan un total de 6.423 plazas, casi menos de 3.000 plazas que las VFT. Ni tan siquiera sumando las plazas disponibles de todos los establecimientos hoteleros en sus distintas tipologías (hoteles, hostales, albergues y pensiones) se superan las 8.000 plazas en la capital, frente a las 9.395 de las plazas totales de las VFT. Al crecimiento de la VFT en Córdoba sólo se aproxima el de los apartamentos turísticos, que en la capital son ya 44 con 1.154 plazas.

A nivel andaluz, la provincia de Córdoba está en la penúltima posición en plazas ofertadas en VFT, sólo por encima de la provincia de Jaén. No obstante, en lo que respecta a Córdoba capital, que concentra abrumadoramente la mayor parte de las VFT de la provincia, mantiene una cuarta posición en plazas ofertadas después de Málaga, Sevilla y Granada.

Según la Base de Datos de Airdna-Airbnb, consultada por el Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo, los alojamientos VFT en la ciudad de Córdoba ofertados en Airbnb han alcanzado en 2022 una ocupación media del 54% y en su mayoría (un 87%) son viviendas alquiladas completas, siendo escasa la oferta de viviendas compartidas con propietarios o por habitaciones. La tarifa diaria media ha sido de 111 euros.

Además, el informe ha detectado una gran diferencia entre las viviendas registradas oficialmente en la Junta de Andalucía (en estos momentos, 1.903) y el número de las ofertadas en Airbnb, lo que hace pensar en que hay un buen número de viviendas clandestinas y no regularizadas, aún cuando en la oferta de Airbnb se incluyan también viviendas de alquiler de temporada, a largo plazo u otro tipo de alquileres no encajables en la tipología reglada de VFT. En octubre de 2018, la compañía americana aseguró que se habían eliminado todos los alojamientos irregulares de su web.

En cuanto al cliente, hay mayor porcentaje de turista nacional en las viviendas turísticas (83,8%) que en los alojamientos hoteleros (73,4%). La duración de la estancia en vivienda alquilada es superior a la del alojamiento hotelero, mientras que con el gasto medio diario ocurre a la inversa, este es más elevado entre las personas que se alojan en hoteles. Sin embargo, el gasto total medio de la estancia es superior en el caso del alquiler de viviendas, señala el informe.

Además, el cliente de las viviendas turísticas mayoritariamente prefiere viajar por libre y en coche, así como se detecta que hay un mayor porcentaje de grupos de amigos, pero no tanto en parejas y familias. Por otra parte, el Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo ha detectado que el grado de fidelidad al destino y las ganas de repetir son mayores en las personas que se alojan en viviendas alquiladas (67,0%) que entre quienes eligen alojamiento hotelero (60%).

