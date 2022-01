El aparcamiento del centro comercial El Arcángel será de pago a partir del martes

Casi siempre y desde noviembre de 1994, cuando abrió sus puertas, el aparcamiento del centro comercial El Arcángel había sido gratuito. Hubo un breve espacio de tiempo en el que sí que hubo que pagar por aparcar, algo que finalmente se retiró. El espacio ha estado abierto, casi siempre, día y noche, y ha prestado servicio no solo a los clientes de los comercios sino también a los vecinos y hasta trabajadores de la zona. Es habitual, por ejemplo, como aparcamiento para trabajadores de la cercana comisaría de Campo Madre de Dios. A partir de este martes, 1 de febrero, el aparcamiento del centro comercial El Arcángel será de pago y estará regulado.

Según ha podido saber este periódico, el 31 de diciembre de 2021 cumplió el contrato de alquiler que tenía firmado la multipropiedad del centro comercial con los dueños del aparcamiento. Los dueños son la socimi Veracruz Properties, de Castellón, que poseen además varios comercios en el propio centro comercial. Esta socimi ha decidido cobrar por usar el aparcamiento, como ya ocurre en otros centros comerciales interiores de la ciudad. Eso sí, será gratuito para compras en determinados comercios y por unos determinados importes.

La zona de El Arenal es compleja para los aparcamientos. El barrio dispone de ellos, pero en Feria, con mercadillo o cuando hay partidos de fútbol la zona se satura y el centro comercial El Arcángel también funciona como aparcamiento, no precisamente para los clientes. Ahora, la socimi ha decidido rentabilizar el espacio dentro de una zona que es de su propiedad.

Así, ya se ha creado una web, https://parkingelarcangel.com/, en la que se han fijado unas condiciones mínimas. Por ejemplo, dejar el coche un día completo tendrá un coste de 15 euros. Habrá promociones especiales con horas gratuitas en cinco espacios concretos del centro comercial. También se han creado dos bonos especiales, uno de diez días y otro premium para aparcar siempre que se quiera, con los que se pretende regular también un servicio que se presta a la zona, que ahora estacionan sus vehículos de manera gratuita.

El aparcamiento de El Arcángel siempre ha sido popular precisamente por su gratuidad. No solo era usado por los vecinos, también por turistas. Muchos hoteles recomendaban a los turistas que dejaran dentro sus vehículos. Y por supuesto era un aparcamiento muy demandado en Feria, además de en grandes acontecimientos en El Arenal.

