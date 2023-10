Adif concede el permiso a Ouigo para operar en Andalucía durante el 2024

Adif Alta Velocidad (AV) ha asignado capacidad a la tercera empresa ferroviaria de la LAV Madrid-Sur, que no ha operado en el corredor hasta ahora, y contaba con capacidad adjudicada en el proceso que abrió la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril en España. Esta empresa es Ouigo, que podrá operar por tanto a partir del año 2024 entre Córdoba y Madrid, con conexiones a Sevilla y Málaga.

El proceso de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria anual se inició el 12 de junio, con la presentación de solicitudes por parte de las operadoras ferroviarias. Desde entonces, y durante los cuatro meses antes de su entrada en vigor, Adif AV ha trabajado y completado el proyecto de horario de servicio.

Ouigo, alta velocidad 'low cost'', ya ha realizado sus primeras pruebas con trenes de dos plantas en la línea que une Córdoba con Madrid y Málaga, tal y como publicó este periódico el pasado mes de junio. Eso sí, sus previsiones pasan por no operar hasta 2024. Tenía concedido permiso antes, pero solicitó una prórroga, que se le concedió. Ahora, se le asignan nuevos horarios, que la empresa comunicará en tiempo y forma a partir del año que viene.

Ouigo se estrenó en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona en mayo de 2021 y ya opera también entre la capital y Valencia. Su llegada a Andalucía se ha retrasado por el sistema LZB –el sistema de seguridad que se aplica en las líneas a Córdoba y Sevilla–. Adif está modernizando mientras tanto toda la vía de alta velocidad.

Según anunció la compañía hace unos meses, Ouigo parará cinco veces por sentido cada día en Córdoba. La compañía ha asegurado que su tren tendrá cinco idas y vueltas entre Madrid y Andalucía, con parada en Córdoba. Actualmente, Iryo, la primera operadora privada en llegar a Córdoba, ofrece diez conexiones a la ida y otras diez a la vuelta. Avlo, por su parte, ofrece dos a la ida y otros dos a la vuelta cada día.

