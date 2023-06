Los trenes 'low cost' de dos plantas de Ouigo ya realizan pruebas en Córdoba

Tras la incorporación de los trenes de alta velocidad de Iryo y el estreno este 1 de junio de los trenes Avlo de Renfe, la próxima compañía en fletar sus convoys en la línea ferroviaria de Córdoba ya está realizando pruebas. Se trata de Ouigo, alta velocidad 'low cost'', que ya está haciendo sus primeras pruebas con trenes de dos plantas en la línea que une Córdoba con Madrid y Málaga.

Fuentes de la compañía han confirmado a Cordópolis que los trenes de Ouigo están probando en estos días para la autorización del material rodante. Se trata de una primera fase de pruebas, a la que le seguirán otras con el material y los procesos de formación de los maquinistas.

“Ouigo está adaptando sus trenes al sistema LZB –el sistema de seguridad que se aplica en las líneas a Andalucía– y la homologación requiere de tiempo”, sostienen desde la compañía, que mantiene conversaciones continuas con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), “al tanto de cómo va el proceso de homologación de Ouigo”.

Así, ya se ha podido ver en la estación de tren de Córdoba al convoy de Ouigo realizando breves paradas en su recorrido entre Madrid hasta Málaga. La llegada de trenes comerciales para viajeros de esta firma 'low cost' en la línea de Andalucía que incluye a Córdoba está prevista para el segundo semestre del 2024, informan las fuentes.

La compañía opera los trenes Alstom Euroduplex de dos alturas y está adaptando su flota al LZB. De hecho, se ha tenido que crear una nueva versión, adaptable a los de Ouigo.

Ouigo se estrenó en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona en mayo de 2021 y ya opera también entre la capital y Valencia. A lo largo de 2023 también se puede viajar con esta compañía entre Madrid con Alicante, mientras que en 2024 será su llegada a Sevilla, Málaga y Córdoba.

Ouigo ha destinado una inversión total de 630 millones en el desarrollo de su negocio en España, la mayor parte en material rodante.

