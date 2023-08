El 7% de los beneficiarios del bono social de Endesa en Córdoba son pensionistas

En los primeros siete meses del año, Endesa contaba con 25.538 beneficiarios del bono social en la provincia de Córdoba, lo que representa un 12% más desde el mes de enero. Esta ayuda que reduce entre un 40% y un 80% la factura de la luz sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), está destinada a pensionistas, familias numerosas, personas en situación de vulnerabilidad, beneficiarios del ingreso mínimo vital y a hogares con rentas bajas. De todos ellos, el 7% son pensionistas.

Del total de hogares cordobeses beneficiados con bono social hasta julio, 11.260 son familias vulnerables y cuentan con una rebaja del 65% en su factura de consumo eléctrico (o del 40% si tienen el bono temporal de justicia energética), mientras que 14.278 son vulnerables severas y se benefician de una reducción en factura del 80%. Dichos descuentos estarán vigentes, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2023.

En cuanto a su tipología, en Córdoba el 68,8% son personas en situación de vulnerabilidad según criterio de renta, el 21,3% son familias numerosas, el 7% son pensionistas, el 1,1% son beneficiarios del ingreso mínimo vital y el 1,8% hogares con bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética.

Según estos últimos datos de Endesa desde 2020 en la provincia de Córdoba se han registrado un incremento del 35% de los beneficiarios de esta ayuda, pasando de 18.957 a cierre de 2020, a los actuales 25.538.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!