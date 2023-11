4.500 dibujos desde Córdoba por los niños víctimas del conflicto en Oriente Próximo

La AMPA del colegio López Diéguez, en colaboración con otras AMPAs de Córdoba, ha puesto en marcha un proyecto “para servir de plataforma y encauzar el sentir de muchas familias ante las noticias que nos llegan de Oriente Próximo”, que llevará a 4.500 niños y niñas de colegios de Córdoba a hacer dibujos para recordar a los niños y niñas víctimas de las consecuencias del conflicto en esta zona del mundo.

En una nota, la AMPA del López Diéguez ha explicado que la idea trata recoger el dibujo de 4.500 niñas y niños cordobeses para hacer un mural o una exposición en una zona emblemática de la ciudad. Cada dibujo representará el retrato de otro niño, o una escena de su vida cotidiana. En los dibujos no aparecerán mensajes ni banderas. “Nos hemos planteado que la acción lleve como título un escueto y comprensible 4500 NIÑ@S y como subtítulo explicativo: Exposición de dibujos realizada por 4.500 niñ@s cordobeses en homenaje a los niñ@s que sufren las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo.

“De casi la totalidad de las víctimas infantiles de este conflicto no nos llega su nombre, no tienen homenajes ni reconocimientos, no tienen imagen, ni siquiera tienen tumba. Con esta acción, su muerte quiere ser dignificada, lanzando el mensaje de que no ha sido en balde”, exponen en su escrito.

Así, “el sufrimiento de cada uno de estos niños va a originar que, al menos, otro niño, a miles de kilómetros de distancia, trate de recordarlo con un dibujo. Nunca en la historia de Oriente Próximo han muerto tantas niñas y niños en un periodo tan corto de tiempo. Nuestra respuesta será presentar en Córdoba, la ciudad de las tres culturas, la mayor exposición de dibujos infantiles que probablemente nunca se haya hecho”.

E invitan a que todos aquellos centros educativos o instituciones infantiles que quieran unirse al proyecto, pueden hacerlo escribiendo un mensaje al correo del AMPA: ampalopezdieguez@gmail.com