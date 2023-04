12 carrozas y 90.000 claveles: así será la Batalla de las Flores de Córdoba

A escasos días de que comience el Mayo Festivo, Córdoba celebrará el próximo domingo 30 de abril la Batalla de las Flores. El desfile comenzará a las 12:00 de la mañana desde el centro de la ciudad y recorrerá, como cada año, la avenida República Argentina y el Paseo de La Victoria.

El presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, Alfonso Morales, ha presentado el desfile. “La Batalla de las Flores es la anunciadora de todas las fiestas de mayo, aunque eventualmente la vamos a tener que adelantar”, ha mencionado entre risas Morales, en relación con que se desarrollará el último día de abril. “¿Qué significa la batalla? Pues que ya estamos en plena fiesta de mayo, que Córdoba ya siente y es primavera, y que vamos a disfrutarlo todos los cordobeses”, ha afirmado Garrido.

En cuanto a las carrozas, “participarán 12 en total, 11 de peñas y la restante llevará a la reina y a las damas de la Federación. Además, se lanzarán 90.000 claveles durante el evento (…) Los claveles salen de la provincia, en concreto de un vivero de La Carlota”, ha incidido Morales.

Aunque la Batalla de las Flores se celebra de manera continua desde 1988, el presidente de las peñas cordobesas ha explicado que hay constancia de que ya se celebró una en el año 1915. “Después la celebración se retomó desde 1930 hasta 1935, y más tarde, a finales de los años 40 y principios de los años 50, se organizaron una serie de carrozas realizadas por el Ayuntamiento, el Círculo Mercantil y el Círculo de Labradores, e incluso unidades del ejército. En 1985 volvió la fiesta, siempre en colaboración con el Ayuntamiento. Esa es nuestra historia.”, ha profundizado Morales.

Morales ha concluido con la presentación con una reflexión personal sobre sus años dedicados a las peñas, el pregón y La Batalla de las Flores, “Estoy orgulloso del respeto que le he tenido a a todas las personas, la ciudad y los amigos que he hecho por el camino. Personalmente me siento satisfecho, he puesto todo el corazón y la ilusión que tenía, aunque siempre se te puede quedar algo en el tintero”.

Por último, Morales ha instado a todos los cordobeses a venir al evento, ya que considera que La Batalla de las Flores es una celebración importante dentro de la ciudad, para Córdoba, y sus ciudadanos.