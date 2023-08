Villa del Río recoge firmas para que no se recupere la suelta de la vaquilla en la feria

En el municipio cordobés de Villa del Río han creado este viernes una recogida de firmas en change.org para que la tradicional suelta de la vaquilla en su Feria -celebrada en septiembre- no se recupere. Según han informado a Cordópolis, el nuevo gobierno municipal tiene la intención de recuperar esta actividad, celebrada años atrás.

Este viernes el concejal de Festejos en el Ayuntamiento de Villa del Río, Pedro Sánchez Collado, ha anunciado que tras 12 años se recuperará esta actividad dentro del programa de la Feria en honor a Nuestra Señora de la Estrella Coronada. “Se tuvo que prescindir de ella en 2011 a causa de una gran crisis porque había que atender, desde el consistorio, primero a los asuntos sociales”, ha explicado Sánchez.

Sin embargo, desde el municipio han creado una recogida de firmas en la plataforma change.org para que no esto no se lleve a cabo. La vecina que la ha iniciado menciona en la descripción de la misma que “tenemos la responsabilidad moral de garantizar que nuestras tradiciones y celebraciones no estén teñidas de crueldad hacia los seres vivos con los que compartimos este planeta”.

Además, plantea “optar por promover alternativas más humanas y respetuosas, como actividades culturales, artísticas y deportivas que no impliquen daño ni explotación animal”. Desde la iniciativa ha hecho un llamamiento “a las autoridades municipales para que consideren seriamente la eliminación de cualquier espectáculo que cause sufrimiento a los animales en las próximas fiestas en honor a la patrona”. Hasta el momento, en tan solo un día, la petición de firmas cuenta ya con 420 de las 500 que se han fijado como primer objetivo.