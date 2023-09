Las últimas monjas de los Ancianos Desamparados: adiós a una congregación centenaria en Baena

Los vecinos de Baena (Córdoba) han vivido una tarde amarga. Tanto los creyentes como los que no lo son porque, en ocasiones, lo religioso sobrepasa la barrera de las creencias y adquiere connotaciones más sociales y culturales. En una misa presidida por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, los baenenses han despedido a las últimas monjas de las hermanitas de los ancianos desamparados, que han dejado la residencia San Francisco de Baena tras 123 años de servicio; un adiós a una congregación centenaria provocado por la falta de vocaciones y la edad de las religiosas.

Escucharlas habría sido ideal, poder abordar esta despedida desde los sentimientos de unas mujeres que han dedicado sus vidas a cuidar de otros. Mención especial merecen aquellas monjas que han cuidado cuando eran ellas las que necesitaban esas atenciones. Sin embargo, estas monjas han preferido no otorgar declaraciones a medios de comunicación, tal y como explican desde la Diócesis de Córdoba, única entidad con la que sí han aceptado hablar.

Esta congregación llegó a Baena el 9 de febrero de 1900 y se instaló en lo que había sido el convento de los Frailes Franciscanos. Hasta hoy, por su residencia han pasado alrededor de 151 hermanas que han atendido a más de 1.300 ancianos. En los últimos años, la cifra de atención era de unas 40 personas y en la residencia había 25 trabajadores. Aunque la decisión se ha acabado tomando este año, fue en 2017 cuando las monjas comunicaron por primera vez su intención de abandonar el asilo. En 2018, el gobierno local llegó a un acuerdo para que continuaran. Sin embargo, en 2021, esta problemática volvió a la palestra y ya no dejaría de resonar hasta agosto de este año, cuando el Ayuntamiento de Baena ha comprado la residencia por 409.914,36 euros.

Hasta el cierre de la residencia, la comunidad ha estado formada únicamente por tres hermanitas. La más joven, Sor Laura, tiene 45 años y es la Secretaria Provincial de las casas que la congregación tiene en Andalucía. Tanto ella como sus compañeras serán destinadas ahora “a una comunidad o a reforzar las necesidades que surjan en las distintas comunidades” que tiene la orden, tal y como apunta Sor Laura a la Diócesis.

Y si importante eran las nuevas vocaciones para propiciar un relevo en la residencia, más lo eran aún las condiciones en las que se encontraba el edificio que servía de cuidado a los mayores. El mismo no reúne las condiciones adecuadas ni tampoco cumple con la normativa sanitaria de la Junta de Andalucía. Adaptarlo requería de una inversión que la congregación no podría afrontar.

El cambio de titularidad del edificio llevará consigo otro, ya que las pretensiones del ayuntamiento baenense es que en él se instale una actividad del tercer sector relacionada con “el cuidado de niños”, con especial abordaje del trastorno del espectro autista, o con la atención a enfermos de patología dual o a personas sin hogar. Para que esta realidad sea posible, el consistorio deberá sufragar una reforma integral del edificio, por lo que ya ha comunicado que buscará “todo tipo de fondos y subvenciones”, apuntó la alcaldesa María Jesús Serrano.

El cierre de la residencia supone también el cese del trabajo de sus empleados, a quienes la regidora ha mostrado su apoyo y les ha trasladado que trabajará para que la empresa que gestione el edificio “cuente con ellos”. No obstante, si esto llegara a ocurrir, no se antoja cercano en el tiempo.

Tras la compra municipal, este bien se inscribirá en el Inventario Municipal y en el Registro de la Propiedad. Al precio de la venta hay que sumar otros 58.017 euros de los Planes Provinciales para la compra de la zona de las huertas.

