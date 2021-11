Placas fotovoltaicas por olivos: tramitan otra megaplanta solar en Lucena

Donde hoy hay 39.000 olivos produciendo aceitunas y aceite de oliva, en los próximos años habrá más de 110.000 paneles solares. La compañía Mirabrás Solar sigue adelante con el proyecto para construir dos grandes plantas fotovoltaicas en el término municipal de Lucena, a escasos diez kilómetros del casco urbano, donde la potencia instalada será de unos 90 megawatios.

En principio, la inversión prevista por esta compañía es de unos 60 millones de euros, con los que construir dos plantas gemelas. Una, llamada Mirabal I, se ubicará en el paraje de Los Dávalos. La otra, Mirabal II, en Los Piedros. Esta segunda ocupa también parte del término municipal de Cabra.

Este viernes, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha publicado un anuncio oficial sobre el proyecto de construcción de una subestación eléctrica que sirva para evacuar la energía generada en estas dos grandes plantas solares. Aparte, también se anuncia la construcción de una conducción de más de 16 kilómetros de cables de alta tensión.

De momento, todo está en proyecto. La compañía espera obtener los permisos necesarios para iniciar la construcción de las dos plantas gemelas en el plazo de un año.

