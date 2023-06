El Paseo de los Deportados: memoria sobre doce vecinos de Belmez llevados a Mauthausen

El municipio cordobés de Belmez ha estrenado el denominado Paseo de los Deportados, un lugar en memoria de doce vecinos de este pueblo que fueron llevados al campo de concentración nazi de Mauthausen.

Un cartel recuerda a estos doce vecinos, con sus nombres y los principales datos de su vida. De ellos, once fueron asesinados en Mauthausen y solo uno fue liberado del campo de concentración, como recuerda la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Córdoba, promotora de este acto de recuerdo.

Los doce vecinos de Belmez que fueron deportados tienen un stolpersteine -adoquín con placa de latón en su memoria- en esta localidad. Diez de ellos a lo largo de la calle Córdoba, donde se ha instalado ahora el cartel del Paseo de los Deportados; y otros dos en la puerta de la iglesia de la aldea de El Hoyo.

Belmez recupera así y deja constancia de la vida de estos doce vecinos. Ellos fueron: Juan Carmona Rivera, nacido en 1925, internado en Angulema, deportado en 1940 a Mauthausen y asesinado en diciembre de 1941; Francisco Carmona Casilla, padre del anterior, nacido en 1883, internado en Angulema, deportado en 1949 a Mauthausen, asesinado en noviembre de 1941; Manuel Barrero Tabas, nacido en 1913, internado en Belfort Vesoul, deportado en 1941 a Mauthausen y asesinado en julio de 1942.

Junto a ellos, Juan Castilla Lozano, nacido en 1901, internado en Estrasburgo, deportado a Mauthausen en 1940 y asesinado en 1941 en Gusen; Pedro Rodríguez Gil, nacido en 1900, internado en Angulema, deportado en 1940 en Mauthausen y asesinado en agosto de 1941, en Gusen; José de la Torre Gallego, nacido en 1907, internado en Sagan, deportado en 1941 a Mauthausen, asesinado en noviembre en 1941 en Gusen; Juan Fernández Esquinas, nacido en 1909, internado en Altengrabow, deportado en 1941 a Mauthausen y asesinado en septiembre de ese año.

También se recuerda a Juan Sánchez Molina, nacido en 1918, internado en Sandbostel, deportado en 1941 a Mauthausen y asesinado en diciembre de 1941 en Gusen; Ernesto Tejada Molina, nacido en 1918, internado en Krems, deportado en 1941 a Mauthausen y asesinado en junio de 1943 en Dachau; Alfredo Barrena Pineda, nacido en 1912, internado en Ziegenhain, deportado en 1940 Mauthausen y asesinado en marzo de 1943 en Gusen.

Los dos vecinos de la aldea de El Hoyo que fueron deportados fueron José Corrales Rivera, nacido en 1924, internado en Angulema, deportado en 1940 a Mauthausen y el único que fue liberado y salió de allí con vida; y Luis Vera Cruz, nacido en 1920, internado en Bathorn, Trier, deportado en 1941 a Mauthausen y asesinado en noviembre de 1941.

