Un paseo por el circo floral de Cañete de las Torres

El circo ha llegado a Cañete de las Torres y con él visitantes de toda Andalucía para conocer las esculturas y jardines con vistosas flores que adornan las calles de este pequeño pueblo cordobés durante el Festival 'Calles en Flor' que se celebra este fin de semana. Entre las actividades previstas habrá visitas guiadas, espectáculos circenses o la apertura del castillo, todo ello con la colaboración de los vecinos.

Una carpa roja y blanca con un cañón hecho de flores adorna la llegada a la plaza principal del pueblo. Desde este punto salen grupos de visitantes en busca de las esculturas creadas por artistas de la provincia y calles repletas de macetas color añil. “Es bonito, es típico de Córdoba y repele los mosquitos”, repite una mujer a otra al preguntar por el motivo de este color.

Los vecinos de esta pequeña localidad se han involucrado en la preparación y presentación de este festival. Las guías que acompañan a los grupos se encargan de explicar cada detalle, no solo de las esculturas hechas con flores, sino de la historia de su pueblo. Ante las altas temperaturas recomiendan refugiarse en la sombra de las casas para atender a sus explicaciones y hacer las fotos pertinentes.

Al llegar al mercado de abastos hay que levantar la mirada para ver la creación de las mujeres que participan en el grupo de croché del pueblo. Un toldo colorido y eficaz para dar sombra al pequeño puesto que una vendedora ha sacado a la calle con agua y macedonia. “Un aperitivo para seguir el paseo”, anima a las visitantes que llegan.

Circular es el título que recibe la obra de Fernando Luke, formada por tres estructuras circulares de rojo, azul y amarillo, con flores y molinillos de plástico. “Esto le ha llevado mucho tiempo hacerlo”, reconoce la madre del artista, quien se ha acercado a Cañete de las Torres a conocer el festival. Según cuenta Carmen, la guía del grupo, esta obra simboliza “el resurgimiento a través de las flores”, aunque hay quien señala que le recuerda a las plataformas donde los elefantes suelen hacer sus actuaciones en los circos.

La asociación de mujeres del pueblo ha creado un jardín con una entrada de rosas moradas, que termina en el pozo Tobar. El camino está cubierto de flores y recreaciones hechas por las vecinas de esta asociación. “Hemos querido mostrar una simbiosis entre la botánica y el circo, haciendo un homenaje a los animales del circo y su necesidad de libertad”, explica Maribel, miembro de esta asociación.

En este lugar tan colorido, el grupo hace una parada para comprar en el puesto de una vecina botellas de aceite y “garbanzos de Cañete tiernos como la manteca”, proclama mientras saca el producto. Esta no es la única parada porque siempre hay tiempo para conversar con los vecinos y conocer cómo cuidan sus macetas o cómo están viviendo estos días.

“Una pequeña charla les da la vida. Con sacarles una sonrisa es suficiente”, asegura uno de los visitantes en referencia a su conversación con los ancianos de la residencia San Miguel, que se encuentran sentados en un banco.

La última escultura del recorrido es del artista Sergio Toro, bajo el título Vuelta al origen, muestra una figura de flores saliendo de una jaula roja. Un alegato en defensa de la libertad de los animales que aparecen en estos espectáculos circenses. Con esto la visita termina donde comenzó, en la plaza de España, con tiempo para visitar el castillo y la iglesia. Aunque tras este entretenido paseo, los visitantes agradecen que la barra esté abierta para tomar una bebida.

