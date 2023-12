Gambas, ibéricos y un menú con dosis de ánimo en Nochebuena para los pacientes del Hospital Valle de Los Pedroches

Dentro de unas horas, miles de familias se reunirán en torno a una mesa repleta de comida y bebida dispuestas a volver a casa rodando. Si la economía lo permite, estas fiestas son también las del atracón, pero hay muchas personas que ni podrán cenar en exceso ni estar rodeados de toda la familia, como son los pacientes de los hospitales.

Es por ello por lo que las direcciones de los complejos sanitarios se afanan en preparar menús especiales para que noches tan señaladas como la de este domingo sean un poco más especiales. Así ocurrirá en el Hospital Valle de Los Pedroches, cuyos pacientes disfrutarán esta noche de entrantes como gambas, queso curado de oveja, caña de lomo, salchichón y jamón de recebo ibérico.

El plato principal serán supremas de pavo con almendras y guarnición de zanahorias baby. Como postre, disfrutarán de un mousse de chocolate y nata o piña en su jugo, para los diabéticos. Para todos habrá, también, bolsas de dulces. Este menú ha sido realizado por el Servicio de Nutrición-Dietética y Servicio de Hostelería del hospital.

Desde el Área de Gestión Sanitaria Norte de Córdoba señalan a Cordópolis que también habrá una comida especial para este lunes (Navidad), tanto en este hospital como en el del Valle del Guadiato, y para el 6 de enero (Día de Reyes). Además, el 1 de enero, los pacientes del Valle de Los Pedroches volverán a degustar platos especiales.

Todos los platos que se sirven respetan los valores nutricionales que los especialistas recomiendan para los pacientes, según su estado y patología.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!