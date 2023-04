Estantes sin garrafas de agua embotellada en el norte de Córdoba: “Es como cuando empezó la pandemia”

“Parece que se va a acabar el mundo. Es como cuando empezó la pandemia. Lo mismo”. Quien dice estas palabras es Manuel Moreno, propietario de la cadena Supermercados Siete Villas, con ocho de estas tiendas en municipios del norte de la provincia de Córdoba, donde Salud ha declararo este lunes que el agua que sale del grifo no es apta para el consumo. Los vecinos de la zona - de un total de 24 municipios y 19 aldeas, con unos 80.000 habiatntes-, se han echado en masa a los supermercados a abastecerse de garrafas de agua.

Desde por la mañana, cuando se ha conocido oficialmente la prohibición de beber el agua que llega al norte de la provincia mediante bombeo del embalse de La Colada, los supermercados han notado una notable afluencia de personas para llevarse litros y litros de agua embotellada. “La gente ha venido para cargar agua. Parece que se va a acabar el mundo”, repite Moreno.

El dueño de esta cadena, con supermercados en municipios como Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y El Viso, dice que aún hay existencias de agua embotellada pero advierte: “De momento no se ha agotado, pero llegará a agotarse”.

De hecho, ya en algunos supermercados del norte de Córdoba se ven vacías las estanterías de garrafas de agua, como constatan imágenes facilitadas a este periódico. No queda rastro de los envases de más litros, los más codiciados por los vecinos para abastecerse, si bien sí hay botellas de 1,5 litros o de menor capacidad.

“Esta mañana ha sido un poco caos”, cuenta Mari Cruz Ruiz, responsable en el Supermercado Palomo también en Villanueva de Córdoba. “Todo el agua que teníamos se ha vendido. Toda”, recalca. Y desgrana que en esta tienda se agotaron las garrafas de 8 y 5 litros y hasta las botellas de 1,5 litros.

Ha sido un goteo constante de vecinos cargando agua para abastecerse. Y ya por la tarde, esperaba a más clientes: “Voy a ir a por más garrafas al almacén ahora, porque ya me han llamado avisando de que iban a venir a comprar más agua”.

Esta situación se da desde que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Córdoba, ha emitido este lunes una resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua de la Zona de Abastecimiento del Norte de Córdoba tras hallar valores superiores de carbono orgánico total (COT), y después de que hayan resultado inefectivas las medidas correctoras aplicadas por Emproacsa –Empresa Provincial de Agua de Córdoba SA– ante valores superiores de carbono orgánico total (COT).

Ante esto, Emproacsa ha comunicado que suministrará agua por una vía alternativa a todos las localidades afectadas por esta medida, un total de 24 municipios y 19 aldeas. Así, la solución pasa por el suministro móvil de agua para el consumo humano a la población afectada, unos 80.000 vecinos.

La cantidad que se distribuirá será de cinco litros por habitante y día para garantizar el consumo y preparación y elaboración de alimentos. El suministro de agua a los municipios a través de esta vía se empezará a realizar en esta semana.

