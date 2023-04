La Junta declara no apta para el consumo el agua del norte de la provincia de Córdoba

La Delegación de la Junta de Andalucía en Córdoba ha informado de la resolución firmada por los técnicos que declara “no apta para el consumo el agua del norte de la provincia de Córdoba”.

Se trata del agua trasvasada al embalse de Sierra Boyera desde La Colada, que sirve para el suministro de unos 80.000 vecinos. Los técnicos de Salud Pública de la Junta de Andalucía han dictaminado que este agua no cumple los parámetros de calidad necesarios para el consumo humano. Se prevé que en la mañana de este lunes se precisen los detalles técnicos por los que el agua no se puede beber, aunque todo apunta -según han avanzado-, a concentraciones altas de Carbono Orgánico Total.

Desde mediados de marzo, entró en funcionamiento el sistema de bombeo de agua desde el embalse de La Colada hasta el de Sierra Boyera para intentar salvar la situación de sequía extrema del norte de la provincia. Ahora, ese agua bombeada que llega, no podrá ser consumida por los vecinos.

La obra de conexión de emergencia que bombea el agua entre los dos embalses se inició en septiembre, con un presupuesto de 4,3 millones de euros, y han consistido en la instalación de una toma flotante en el embalse de La Colada, de la que parte una corta conducción hasta un depósito regulador.

Este depósito alimenta una estación de bombeo con una impulsión que conecta con la conducción existente (realizada en su día por la Junta de Andalucía) que llega al depósito regulador de Cuartanero, y, desde allí, a la ETAP de Sierra Boyera. Entre ambos embalses hay casi 50 kilómetros.

La instalación se dio por concluida a mediados de marzo con el acto oficial de la entrega de la obra por parte de representantes del Gobierno central a la Diputación de Córdoba, que la gestiona a través de la empresa provincial de aguas (Emproacsa). Las obras permitían abastecer a 24 municipios localizados en la zona norte de la provincia de Córdoba, con unos 80.000 habitantes.

