Emproacsa analiza el agua de La Colada para saber si podría ser potabilizada

La empresa provincial de aguas de Córdoba, Emproacsa, ha tomado muestras del embalse de La Colada para analizar el agua, después de que se haya conocido que la Junta de Andalucía ha prohibido el baño en este espacio por presencia de bacterias tóxicas.

Fuentes de la empresa provincial de aguas han confirmado a Cordópolis que “se están realizando ya los análisis”, para conocer si el agua podría ser potabilizada para el consumo humano. “El hecho de que no sea susceptible para el baño no significa que no sea susceptible de ser tratada para potabilizarla”, con tratamientos en una estación depuradora.

A finales de junio, Emproacsa mantuvo una reunión con los alcaldes del norte de la provincia, las mancomunidades de Los Pedroches y el Guadiato, y la Junta de Andalucía, dada la situación que atraviesa la zona a la que le queda agua para octubre o noviembre. En esa reunión, el presidente de la empresa provincial de aguas de Córdoba Emproacsa, Esteban Morales, informó de que “a la vista de la propuesta técnica que se convocó la semana pasada, la solución pasa por una toma de agua en superficie en el embalse de La Colada y por realizar los bombeos necesarios hasta conectar con Sierra Boyera, de manera provisional y por emergencia”. Ahora, según Emproacsa, habrá que esperar a los resultados de los análisis practicados tras conocerse la contaminación por bacterias tóxicas, para saber si esa posibilidad sigue en pie.

El problema en la zona está en el sistema de conexión de sus embalses. Actualmente, todos los vecinos e industrias de la zona disponen solamente del agua de Sierra Boyera, donde hay una estación de potabilización. A principios de este siglo se construyó un embalse en La Colada, en la cuenca del Guadiana, para evitar problemas de sequía. El embalse tiene cerca de un 70% de los recursos disponibles, pero ese agua no se puede beber porque faltan las conexiones con Sierra Boyera. Ahora se proponía hacer una conexión superficial en La Colada.

Esa solución técnica venía avalada por técnicos de Emproacsa, de la Junta de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, según informó en su día la Diputación de Córdoba.

Este viernes se conocía el informe elaborado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias durante la segunda quincena de junio de 2022 que consideraba no apta el agua de La Colada por la presencia de especies de Cianobacterias potencialmente tóxicas, queda temporalmente prohibido el baño en esta presa.