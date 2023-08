Detectan un nuevo foco de la enfermedad hemorrágica epizoótica en el Valle del Guadalquivir

La temida enfermedad hemorrágica epizoótica se extiende por el Valle del Guadalquivir. El Ministerio de Agricultura acaba de confirmar la detección de un nuevo caso de ganado enfermo en el término municipal de Almodóvar del Río, en la comarca agraria de Posadas, según ha informado a través de su página web.

En Córdoba habían detectado cinco focos, aunque los ganaderos creen que la enfermedad está bastante más extendida. Los dos primeros focos en la provincia de Córdoba se detectaron el pasado 6 de julio. Uno de ellos fue localizado en el término municipal de Cardeña y el segundo en Adamuz. El 10 de julio se notificó un tercer foco en Fuente Obejuna, el 21 de julio en Torrecampo y finalmente el 24 de julio en Hinojosa del Duque. Es decir, en todas las zonas ganaderas de la provincia de Córdoba y cercanas también a grandes cotos de caza, que es donde más problemas está habiendo.

De momento, y al estar declarada la enfermedad solo en España, solo hay limitaciones al movimiento del ganado. El problema mayor lo están teniendo las ganaderías extensivas, las más perjudicadas ya por la sequía, que apenas pueden abandonar las zonas que ya tienen delimitadas en busca de nuevos pastos.

El Reglamento Delegado (UE) 2020/688 se encuentra actualmente en fase de revisión, estando prevista la publicación en las próximas semanas de una modificación del mismo, flexibilizando los requisitos para el movimiento intracomunitario con condiciones muy similares a las establecidas para la Lengua Azul. A estos efectos, se restringe actualmente el movimiento directo para vida (no así para sacrificio) por EHE hacia otros Estados miembros de animales bovinos, ovinos y caprinos procedentes de explotaciones ubicadas en los siguientes territorios: provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada, Jaén, Cáceres, Badajoz, Toledo y Ciudad Real.

Respecto a los movimientos nacionales, los animales y vehículos deben estar desinsectados para movimientos desde la zona afectada hacia zona libre, con ausencia de sintomatología en ganado bovino.

La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa transmitida por vectores (Culicoides spp.), que afecta a rumiantes domésticos y salvajes. En el ganado vacuno puede producir clínica moderada y autolimitante durante unas dos semanas. El ganado ovino es susceptible a la infección, pero poco a la enfermedad clínica, y el caprino es muy poco susceptible a la infección. Es una enfermedad que afecta a los ciervos, y puede afectar también a gamos y corzos.

Agente causal: El virus de EHE pertenece a la familia Reoviridae, género Orbivirus, y tiene muchas características morfológicas y estructurales en común con los otros miembros del género, especialmente con el virus de la lengua azul.

Periodo de incubación: 2-10 días

Enfermedad de declaración obligatoria: Es una enfermedad de declaración obligatoria de acuerdo con lo establecido el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2002 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2020, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a la notificación a la Unión y al envío de informes a la Unión sobre enfermedades de la lista.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!