CTA protesta por la recogida de basura de Epremasa los domingos sin abono para los trabajadores de subcontratas

La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), en representación de los trabajadores de las empresas subcontratadas por la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente SA (Epremasa) de la Diputación de Córdoba, ha convocado una concentración este lunes "en defensa de sus derechos", criticando que se "ha cambiado el proceso de recogida" de residuos, "pasando a recoger también los domingos, sin que se haya previsto su abono ni por parte de la Diputación" ni por parte "de las empresas concesionarias de los distintos lotes del servicio".

En este sentido y en una nota, CTA ha afirmado que se ha creado "una discriminación intolerable" entre los trabajadores de Epremasa, "a los cuales se le abonan estos domingos a más de 60 euros, y los trabajadores de las subcontratas, que no cobramos nada", todo ello "sin comunicación previa a los trabajadores y sin entablar ningún tipo de negociación". Igualmente, el sindicato ha señalado que "en los pliegos de condiciones se prevé que solo pueda ir un operario para el arrastre y recolección de contenedores, lo cual incumple sistemáticamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

De este modo, CTA ha reivindicado que "todos los trabajadores de la provincia de Córdoba sean absorbidos por la empresa pública Epremasa" y que ésta "sea la que preste el servicio público de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos", todo ello con el objetivo de que "la prestación de este servicio no sirva para la precarización de los trabajadores."

Para concluir, desde CTA han exigido que se haga "algo para solucionar estos problemas y se negocie el descanso en domingos y festivos, así como su abono". En todo caso, "si no se atienden las reclamaciones de los trabajadores, CTA continuará promoviendo acciones de protesta hasta que no se solucionen los problemas", ha concluido el sindicato.

