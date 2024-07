Córdoba, una de las provincias con mayor ocupación en alojamientos rurales en agosto

Los alojamientos rurales de la provincia de Córdoba prevén un buen mes de agosto en lo que a reservas se refiere, y que llegan tras un inicio de verano que está ofreciendo mejores resultados para el turismo rural que el de 2023, según la plataforma EscapadaRural.com.

Los datos que ofrece esta plataforma, que cuenta con una comunidad de dos millones de usuarios registrados y más de medio millón de seguidores en redes sociales, sitúan a Córdoba como una de las provincias españolas con mayor ocupación prevista para agosto en sus alojamientos rurales (que engloban viviendas turísticas de alojamiento rural, equivalentes a los pisos turísticos en entornos agrestes, y las casas rurales que son negocios propiamente hablando, similares a un hotel o un apartamento). Así, en esta modalidad de hospedaje, las reservas para agosto superan el 70% en Córdoba.

La provincia es, concretamente, la cuarta de España, tras Asturias, Cádiz y Pontevedra. A estas cuatro, les siguen otras 16 provincias que registran datos de ocupación superiores al 60% como Barcelona, A Coruña, Málaga, Almería, Girona, Navarra, Huesca, Cantabria o Guipúzcoa, con ocupaciones de entre el 65% y el 69%.

A nivel nacional, según Escapada Rural, el turismo rural muestra sus mejores datos, con una ocupación media que crece 2 puntos de media respecto al año pasado y se sitúa ligeramente por encima del 60%. Además, agosto es el mes que registra mayores ocupaciones de los alojamientos rurales, según la información difundida.

Esta previsión de ocupación se suma a los datos facilitados por la plataforma a principios de verano, que calculaban el impacto económico que tenía el turismo rural a nivel nacional y por provincias. Así, los turistas rurales se dejan unos 83 euros por persona al día cuando viajan a la provincia de Córdoba.

Este gasto se reparte entre el alojamiento, que en Córdoba alcanza una media de 30 euros por persona y noche, y el gasto medio en destino, que a nivel provincial es de 53 euros por persona y día.

A nivel general, el gasto en destino va dedicado principalmente al consumo en restauración (56%), compra de productos locales (28%) y actividades de ocio (15%) que pueden estar orientadas tanto a conocer el destino, sus tradiciones, oficios y patrimonio como a prácticas deportivas u otros.

Son datos del Observatorio de Turismo Rural 2023-2024, el proyecto de investigación sobre turismo rural más grande de España liderado por Escapada Rural, CETT-UB y Netquest que, en su 8ª edición, analiza las respuestas de cerca de 10.000 viajeros rurales que manifestaron querer ir de turismo rural a lo largo de este año.

