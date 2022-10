Córdoba perdió más de cien autónomos al mes entre julio y septiembre

Córdoba ha perdido entre julio y septiembre unos 100 autónomos al mes. Según el último informe del Ministerio de Trabajo sobre empleados por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social, correspondiente al tercer trimestre de 2022, el número de autónomos que hay en Córdoba es de 34.053, el más bajo del último año, y que además ha coincidido con un aumento del desempleo.

En números redondos, entre enero y julio, se dieron de baja en el RETA 324 autónomos cordobeses. Es cierto que el verano es una época en la que suele haber muchas bajas en algunos sectores, buscando muchas veces hacerlas coincidir con las vacaciones estivales. No obstante, lo de este verano ha sido estadísticamente reseñable. Por comparar, el verano de 2021 se perdieron 142 autónomos en la provincia, menos de la mitad que en 2022.

La mayoría de las bajas se dieron en el tramo de 25 a 54 años, donde se perdieron un total de 334 autónomos en estos tres meses. También se dieron de baja una docena de jóvenes emprendedores de menos de 25 años (los que más beneficios tienen para su actividad). ¿Cómo se ha compensado esta caída? Pues, una vez más, creciendo por arriba: el único tipo de autónomo que aumenta es el senior, de más de 55 años, un tramo que ha sumado una veintena de trabajadores por cuenta propia a sus filas este verano.

Esto es algo que ya es habitual, ya que los trabajadores desempleados de más de 55 años están recurriendo al autoempleo para reengancharse al mercado de trabajo. Es una tónica que se viene dando desde que se inició la pandemia e incluso desde antes, ya que este grupo de empleados ha estado siendo expulsado del mercado laboral.

En Córdoba hay ya 10.273 autónomos senior. Hace justo un año eran 9.846, con lo que este grupo ha crecido casi un 5% desde entonces, mientras el resto de caía. Por actividades, la mayor caída en el número de autónomos ha sido en el sector servicios, que ha perdido este verano 248 autónomos.

