La autovía entre Badajoz y Granada a través de Córdoba opta por la alternativa de Fuente Obejuna a Azuaga

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado el estudio informativo de la Autovía A-81: Badajoz-Córdoba-Granada en el tramo entre Badajoz y Espiel, y que incluye el ok a la declaración de impacto ambiental. El Ministerio ha seleccionando como alternativa más recomendable la denominada "Alternativa C2".

De este modo, el trazado escogido conecta localidad pacense de Azuaga con la actual carretera N-432 por las localidades cordobesas de Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez, Villanueva del Rey y Espiel. Como ya se comentó en su día, este tramo no será autovía, ya que los estudios ambientales la hacen imposible, pero se buscará la posibilidad de que se convierta en un desdoble del tramo actual de carretera.

Todas las alternativas estudiadas en el estudio informativo se someten a información pública y podrían ser las finalmente seleccionadas tras el procedimiento de información pública y de evaluación de impacto ambiental. El plazo de información pública será de treinta (30) días hábiles contados a partir de este lunes, que ha salido publicado en el BOE.

A partir de que concluya este periodo, se aprobará y se iniciará un anteproyecto global para el corredor en concreto y se podrán iniciar los proyectos de obra. Es decir, a la construcción de la autovía aún le quedan, por la parte más corta, unos tres años de trámites.

El Gobierno del PSOE ya planteó la construcción de esta autovía. Se llegaron incluso a presentar los tres estudios informativos. Uno de ellos no superó el trámite ambiental y el proyecto se congeló. Tanto se congeló que acabó caducando y ahora ha habido que reiniciar un trabajo que a los socialistas le llevó tres años.

Las fuentes consultadas señalan que entre Córdoba y Espiel lo que se pretende es construir al menos cuatro carriles en la actual N-432. Esta carretera ha sido reformada varias veces y tiene un trazado más o menos recto hasta Espiel. Incluso, hay tramos con tres carriles. La obra, señalan las fuentes, no sería muy compleja y tampoco muy costosa. Pero admiten que no sería autovía.

Entre Espiel y Badajoz hay menos problemas (más allá de que se trata de una zona ZEPA, de especial protección para aves). Y también, admiten, hay menos prisa. El tráfico entre estos dos puntos es de mucha menor intensidad que en el resto de la N-432. Especialmente intenso es el tráfico entre Córdoba capital y Espejo, y en la zona metropolitana de Granada, donde se priorizarían los trabajos de construcción.

